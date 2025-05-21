Кропоткин о школе на ул. Левитана: концессия — неудачная форма строительства

Концессия является неудачной формой строительства школ. Об этом в ходе заседания бюджетного комитета Законодательного собрания Калининградской области 21 мая заявил спикер парламента Андрей Кропоткин.

Он упомянул школу на улице Левитана в Калининграде. По его словам, район застраивается, а люди ждут появления ещё одного образовательного учреждения в городе. При этом власти не смогут её достроить самостоятельно без решения суда, пока инвестору не выплатят объём потраченных средств. Назвать дату её появления, по словам спикера Заксобрания, невозможно из-за разбирательств.

«Наверное, концессия — это неудачная форма какой-то деятельности коммерческой и государственной. <...> Мы не можем бросить людей. Какую-то программу нам уже [нужно] понимать, как мы будем финансировать достройку этих школ, в любом случае. Вряд ли мы инвестиционные такие контракты будем заключать в будущем, потому что они сегодня неэффективны, неработоспособны, тем более в такое время. Сегодня предпринимателям легче под депозит положить деньги, через пять лет он их вернёт, чем через 10 лет государство в лице нас вернёт ему эти средства», — отметил Кропоткин.

Он обратился к правительству Калининградской области и призвал их «поактивнее с судами заниматься». По его словам, судебное разбирательство может длиться до восьми месяцев, а решение вынесут спустя «год плюс ещё какое-то время». То же самое касается школы в посёлке Луговое.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.