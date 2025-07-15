Заключение по школе на ул. Левитана власти рассчитывают получить в июле (фото)

Заключение судебной строительно-технической экспертизы (ССТЭ) недостроенной школы на ул. Левитана в Калининграде власти рассчитывают получить в июле 2025 года. Об этом сообщили сотрудники горадминистрации в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О проблемной школе напомнила одна из посетительниц страницы. «Почему не рассмотрели ускорение процесса по завершению строительства общеобразовательной школы по улице Левитана, которую Алиханов обещал ввести в эксплуатацию ещё в 2023-2024 годах? И кто понесёт ответственность за невыполненный вовремя нацпроект?» — написала она.

К обсуждению подключилась горадминистрация. «Суд назначил строительно-техническую экспертизу, в ходе которой эксперты должны определить объём выполненных работ и соответствие проекту. Эксперты уже ведут эту работу, заключение пока не готово, в планах получить его в июле. Как только суд утвердит размер требуемой для достройки суммы, специалисты будут оперативно её изыскивать в бюджетах разных уровней», — говорится в комментарии.





Фото: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

В апреле глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» сообщила о том, что экспертизу недостроенной школы на ул. Левитана продлили до 16 июня.

Продление срока экспертизы было связано с необходимостью дополнительно осмотреть объект, а также с большим объёмом данных, подлежащих исследованию.

«[Когда] будет экспертиза, будет решение суда, вступившее в законную силу, администрация готова забрать то, что построено по проекту качественно, и дальше завершать строительство данной школы. Ждём решения этого, — продолжила Дятлова. — Самое главное, чтобы после этого не было обжалований. Мы же помним, как работает суд. Если в течение месяца не будет обжалования решения суда первой инстанции, тогда считается, что через месяц решение суда вступает в законную силу. Если в течение месяца будет обжалование, тогда нам нужно ещё идти в суд конституционной инстанции».

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры. Как заявляла ранее Елена Дятлова, начать достраивать школу власти смогут не раньше 2026 года.

В мае на систему видеонаблюдения и освещение школы на ул. Левитана выделили 7,4 млн рублей.