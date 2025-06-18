Антон Алиханов заступился за брусчатку на улице Галицкого

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выразил негодование по поводу желания властей Калининграда демонтировать брусчатку на улице Галицкого. Свой комментарий на этот счёт он оставил на странице историка Альберта Адылова «ВКонтакте», где тот сообщил об уникальности исторического мощения.

«Протяжённость участка — около 100 метров (может, чуть больше), — написал Адылов. — Это последний в Калининграде участок такого мощения, объект туристического показа, и от мэрии явно не убудет, если она его сохранит».

«Мой тезис про этот участок (помимо исторической ценности) всегда был в том, что он не нагружен особо транспортом и есть другие участки в городе, на которые можно потратить пару-тройку десятков миллионов рублей из бюджета, — отреагировал на реплику Адылова Алиханов. — Зачем же тогда возвращаться к этой теме?»

Напомним, что о намерении снять брусчатку на улицах Галицкого и Радищева в течение текущего и следующего года в ходе общения с журналистами во вторник, 17 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Чиновница напомнила, что ранее горвласти расторгли договор с подрядчиком по ремонту улицы Радищева из-за длительного ремонта коллектора, организованного «Водоканалом». Она также отметила, что давала обещание провести обсуждение ремонта с населением по поводу вида дорожного покрытия. Общественным обсуждением Дятлова назвала выпуск «ГорПросвета» от 11 июня, в котором грядущую реконструкцию обеих улиц обсуждали главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов и председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.