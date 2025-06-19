Застройщик Острова и Отрадного пообещал благоустроить мемориал на Комсомольской

Крупный застройщик Октябрьского острова и Отрадного ГК «КОРТРОС» пообещал благоустроить сквер и мемориал на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Документ, предполагающий сотрудничество при реализации новых инвестиционных проектов в регионе, был подписан 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, участие компании в благотворительных проектах, таких как благоустройство мемориала, будет важно для области.

Советское военное кладбище образовалось в ходе боевых действий. Ремонтно-реставрационные работы были произведены в 2010 году, а в 2014-м металлические мемориальные плиты были заменены на гранитные. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, сообщает портал «prussia39».

Ранее ГК «КОРТРОС» сообщила, что в 2025 году планирует приступить к строительству жилого квартала на Острове. В нём будут предложения премиум и комфорт-классов, а общая площадь составит более 100 тыс. кв. м. Также заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Отмечается, что девелопер планирует завершить реализацию проекта в 2031-м. Также дочерняя компания ГК заявила о намерении застроить земельный массив в Отрадном — участок выделяется без торгов, поскольку признан масштабным инвестпроектом. В конце мая 2025 года компания заявила о желании участвовать в проекте круглогодичного курорта «Белая Дюна».