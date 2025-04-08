Отели, пансионат, ЖК: что хотят построить столичные компании в Отрадном

В пос. Отрадное на территории площадью в 97,7 га планируется возвести гостиницы, пансионат, апарт-отели, жилье, социальную и спортивную инфраструктуру. Это следует из приказа министерства градостроительной политики о проекте планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Нахимова — Калининградский проспект в Светлогорске в целях реализации масштабного инвестиционного проекта.



Приказом определено, что планировка территории будет вестись инвесторами за свой счет. Первый этап готовит «Специализированный застройщик „Эталон Калининград Отрадное“» (ориентировочная площадь территории — около 47,7 га), второй — «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“» (ориентировочная площадь территории — около 50 га).

В рамках 1-го этапа планируется возвести гостиницу на 534 номера, пансионат на 730 номеров, учреждение детского дошкольного образования на 185 мест, учреждение начального общего образования на 300 мест. Также застройщик планирует построить жилые дома (группы жилых домов) в 4–5 этажей, общая площадь квартир 100 000 кв. м, средняя площадь квартиры — 40 кв. м, расчетное количество квартир — 2500. Кроме того, «Эталон Калининград Отрадное» намерено возвести автобусную станцию на 50 пассажиров, объекты коммунальной инфраструктуры и улично-дорожной сети.

В рамках второго этапа «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“» планирует строительство всесезонного санаторно-курортного комплекса не менее 450 номеров: «санаторий не менее 190 номеров (с полным объемом современных лечебно-оздоровительных методик); гостиницы 4–5 звезд не менее 110 номеров, премиальный комплекс с услугами spa, гастрономическим рестораном, возможностями проведения конференций; апарт-отель не менее 150 номеров, спортивный комплекс с бассейном в составе санатория и гостиницы, доступный для общегородского пользования». Также в комплекс войдут объекты жилого кластера: «многоквартирные жилые дома — жилые комплексы комфорт и бизнес-класса площадью жилого фонда не менее 58 500 кв. м; общежития для размещения персонала; детский сад на 240 мест, объекты торговли, инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть».





Иллюстрация: скриншот карты из приказа министерства

Напомним, в январе стало известно, что Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области признал масштабными инвестпроекты ООО «Специализированный застройщик „Эталон Калининград Отрадное“» и «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“». Компаниям без торгов передаются крупные земельные массивы в Отрадном.

Учредителем первой компании является АО «Эталон-Финанс». В апреле 2024 года «Деловой Петербург» писал, что «родным» регионом для ГК «Эталон» является Санкт-Петербург. По данным об операционной деятельности, за первые три месяца прошлого года «Эталону» удалось реализовать в Северной столице 48,7 тыс. кв. м по сравнению с 18,9 тыс. кв. м за I квартал 2023 года. Как отмечали опрошенные изданием эксперты, это было связано с ростом продаж дешёвых квартир в Шушарах. Как сообщила ГК «Эталон» в своём релизе для СМИ, компания намерена обустроить на 23 га пространство площадью 208 тыс. кв. м, планировалось, что реализация проекта начнется уже в 2025 году и завершится к 2032-му. В первую очередь войдет строительство жилья, пансионата, а также спуска к морю и автостанции. Президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий заявил, что благодаря проекту Калининградская область получит «новый курорт мирового уровня» и 1100 новых рабочих мест. Сумма инвестиций не называлась.

ООО «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“» было зарегистрировано в Калининграде на ул. Октябрьской, 12, в конце июня 2024 года. Учредителями являются две московские компании — ООО «КОРТРОС» (г. Москва) и ООО «ХОЙК ИНВЕСТ» (г. Москва). Ранее ГК «КОРТРОС» сообщила, что в 2025 году планирует приступить к строительству жилого квартала на Острове, также заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Гендиректор группы компаний Станислав Киселёв заявлял, что компания намерена привлечь «лучшие мировые архитектурные бюро» для разработки проекта застройки Октябрьского острова.