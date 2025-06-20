В Калининградской области сократилось количество стобалльников по физике

В 2025 году в Калининградской области два выпускника набрали 100 баллов по ЕГЭ по физике, что на четыре меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Экзамен по физике сдавали около тысячи школьников. Максимального результата достигли Сергей Потолов (гимназия № 1 Калининграда) и Максим Перепелкин («Классическая школа» Гурьевска), который также стал стобалльником по профильной математике. Кроме того, ещё 49 выпускников получили от 90 баллов и выше. Средний балл по физике в регионе составил 63, что выше, чем в среднем по стране (61,79).

Максимальный результат на ЕГЭ по обществознанию показал ученик школы № 25 Калининграда Максим Неудахин. В прошлом году 100 баллов также заработал один выпускник. Кроме того, 17 выпускников в этом году набрали 90 и более баллов. Средний тестовый балл по обществознанию в Калининградской области составил 55, что также выше общероссийского показателя (53,61).

Напомним, что в 2025 году 11-й класс заканчивают 4,8 тыс. школьников. Почти треть из них (32%) выбрали для сдачи естественнонаучные предметы: химию, географию или биологию. Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. человек выбрали учебный предмет «обществознание», почти 1 тыс. — информатику, 900 — физику, 800 — биологию, 700 — английский язык, 600 — химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отмечали в министерстве образования региона.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, выбравших математику профильного уровня (на 7%), физику (на 5%), химию (на 1%), биологию (на 2%), информатику (на 2%).

Кроме того, 27 выпускников стали стобалльниками по химии. Это рекордное число выпускников, получивших наивысший результат по этому предмету. Средний показатель в регионе оказался выше, чем в целом по стране, и составил 65 баллов. Максимальный результат на экзамене по литературе получили 10 выпускников, из которых 8 обучались в школах областного центра. Средний балл в Калининграде составил 59,6. Максимальный результат ЕГЭ по математике получил один человек. Средний тестовый балл по региону составил 66,74.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 60. По результатам этого экзамена определились два стобалльника.