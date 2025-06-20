Директор «Калининград-ГорТранса» прокомментировал закупку 100 новых терминалов

Директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин пояснил, с какой целью АО закупает 100 новых транспортных терминалов самообслуживания. Комментарий Фомин оставил в телеграм-канале «Нового Калининграда».



По его словам, с ранее закупленными терминалами «всё хорошо». «Терминалы, установленные в транспорте, предоставлялись безвозмездно компанией, предоставляющей услуги по сбору средств в количестве обеспечивающих контрактный выпуск. В нашей компании транспорта „немного“ больше. Есть водители, которые не могут выехать на своих закреплённых машинах. Есть нюансы проведения длительных ремонтных работ после ДТП. Есть запрос пассажиров на установку дополнительных терминалов внутри салона. Именно для этого они и нужны», — написал директор «Калининград-ГорТранса».

На покупку новых терминалов оплаты проезда АО выделяет 4 млн рублей. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.