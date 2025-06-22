Калининградская область подписала 13 соглашений на 395 млрд руб. на ПМЭФ

Калининградская область на полях Петербургского международного экономического форума-2025 подписала 13 инвестиционных соглашений на 395 млрд рублей. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Алексей Беспрозванных.

«Главное для нашего региона — подписание 13 соглашений на 395 млрд рублей инвестиций, в прошлом году привлекли 250 млрд. Ставим амбициозные цели на следующий год», — написал глава региона.