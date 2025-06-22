Калининградская область подписала 13 соглашений на 395 млрд руб. на ПМЭФ

Калининградская область подписала 13 соглашений на 395 млрд руб. на ПМЭФ
Фото: правительство Калининградской области
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Калининградская область на полях Петербургского международного экономического форума-2025 подписала 13 инвестиционных соглашений на 395 млрд рублей. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Алексей Беспрозванных.

«Главное для нашего региона — подписание 13 соглашений на 395 млрд рублей инвестиций, в прошлом году привлекли 250 млрд. Ставим амбициозные цели на следующий год», — написал глава региона.

ПМЭФ-2025 проходил в Петербурге с 18 по 21 июня. На полях форума стало известно, что компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) планирует построить высокотехнологичный логистический центр на территории региона, застройщик ГК «КОРТРОС» пообещал благоустроить сквер и мемориал на братской могиле советских воинов на улице Комсомольской, погибших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года и др.

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