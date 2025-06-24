Администрация выступила против сохранения фонтана-чаши в сквере у «мореходки»

Администрация Калининграда выступает против сохранения фонтана в его нынешнем виде в сквере около Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Как сообщил в эфире площадки «ГорПросвет» главный архитектор областного центра Андрей Анисимов, конструкция уже утрачена.

«Логика пожарного водоёма, приспособленного под фонтан, совершенно противоречит использованию фонтана как места общественного притяжения, — рассказал Анисимов. — Она небезопасна, нет прямого контакта с водой, до нее нужно лезть. Борт, который отделяет людей, является странной преградой, на которую кто-то забирается, рискуя свалиться вниз».

По словам архитектора, на сегодня конструкция фонтана утрачена — чаша утратила герметичность, трубы пришли в негодность, арматура тоже. «Использовать его в качестве фонтана невозможно, надо переделывать всё заново. И сама территория сквера нуждается в смысле, благоустройстве и развитии», — пояснил Андрей Анисимов.

Сквер на ул. Краснооктябрьской в Калининграде рядом со средней «мореходкой» (Калининградским морским рыбопромышленным колледжем) планируют реконструировать в 2026 году, проект намеревается реализовать группа компаний «Эталон».

По словам модератора «ГорПросвета», культуролога Александра Попадина, раньше на этом месте была чаша пожарного немецкого водоёма, переделанная в 50-е годы под фонтан. «С 90-х годов фонтан не действовал и был огромной пепельницей у курилки, стихийно возникшей при средней мореходке, расположенной в комплексе бывшего Георгиевского госпиталя», — отмечает Попадин.