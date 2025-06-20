Лужайка и каток на месте фонтана: как предлагают благоустроить сквер у КМРК (фото)

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Сквер на ул. Краснооктябрьской в Калининграде рядом со средней «мореходкой» (Калининградским морским рыбопромышленным колледжем) планируют реконструировать в 2026 году — об этом глава администрации Елена Дятлова рассказала в апреле. Тогда, по её словам, разработка концепции находилась на финальной стадии. По всей видимости, работа над ней завершена — площадка «ГорПросвет» анонсировала обсуждение концепции в прямом эфире, оно состоится в понедельник, 23 июня.

«В эфир придут главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов и представитель ГК „Эталон“ (инвестора, согласившегося благоустроить площадку — прим. „Нового Калининграда“) Андрей Щербаков, — говорится в анонсе. — Территорию ждут яркие фестивали, концерты, спортивные праздники, уютные ярмарки и выставки под открытым небом. В сердце зоны отдыха появится зелёная лужайка, которая зимой превратится в сверкающий каток».

Надо отметить, что сквер на Краснооктябрьской, выходящий на Ленпроспект (напротив ресторана «Атлантика»), последние годы находится в не самом лучше состоянии. Фонтан давно заброшен, рядом ларьки с шавермой и парковка. В мае 2023 года администрация Калининграда сообщала о планах восстановить фонтан, работы должны были стать частью намеченного там благоустройства сквера. Тогда же территория была включена в перечень объектов, выставленных на голосование по благоустройству в 2024 году, однако победу не одержала, заняв лишь 17-е место. Текущее состояние сквера Елена Дятлова назвала депрессивным.

Однако весной этого года стало известно, что готовность стать инвестором объекта выразила группа компаний «Эталон» (российский девелопер, акционером которого является АФК «Система», проявляет интерес к курорту «Белая Дюна» в районе Поваровки, планирует реализовать крупный проект на территории пос. Отрадное). Глава администрации Елена Дятлова сообщила, что на реализацию проекта необходимо около полутора лет. Губернатор Алексей Беспрозванных попросил ускориться с работами к 80-летию Калининградской области.

О том, что раньше в этом месте был красивый благоустроенный сквер с розами, скамейками и красивым фонтаном, помнят старожилы Калининграда. Как пишет Государственный архив Калининградской области на своей странице «ВКонтакте», сквер у здания среднего мореходного училища (ныне Калининградский морской рыбопромышленный колледж) был обустроен по инициативе бывшего градоначальника, главы горисполкома Виктора Денисова.

Фонтан у Калининградского среднего мореходного училища.1979г. Автор съемки: Е.И.Чепинога // ГАКО



«Не знаем, когда именно возникла идея разбивки сквера, но вопрос „устройства фонтана перед средним мореходным училищем и благоустройства прилегающей территории“ рассматривался на совещании у председателя горисполкома В.В. Денисова 5 октября 1973 г., — рассказывает ГАКО. — Интересно то, что помимо освещения территории вокруг фонтана, предусматривалась и подсветка самой водяной струи (увы, никто из опрошенных не вспомнил о ее наличии). Мореходное же училище обязали „выделять необходимое количество рабочей силы“».

Фонтан заработал, предположительно, к 1 мая 1974 г. «К слову, 1973-1975 гг. — просто „фонтанный“ период в жизни нашего города. В мае 1973 г. появился фонтан у входа на стадион „Балтика“, в июле 1974 г. — у кинотеатра „Россия“ (сегодня не существуют), ок.1975 г. — у нового кинотеатра „Октябрь“ (ныне „Дом искусств“), — сообщает архив. — Тому фонтану, о котором мы говорим сегодня, как-то не повезло. Он часто выходил из строя. А уже в 1980-е перестал функционировать».

Судя по представленным в анонсе «ГорПросвета» документам, концепцию благоустройства сквера разрабатывало ООО «Эталонпроект» — генеральный проектировщик АФК «Система». То есть, компания, имеющая непосредственное отношение к инвестору, который и будет благоустраивать сквер. Судя по сайту компании, ранее занималась в основном проектированием зданий и имущественных комплексов.

В представленном на суд «ГорПросвета» проекте (изучить его можно по ссылке) предлагается убрать фонтан из центра сквера, сделать на его месте лужайку (каток в зимнее время), поставить скамейки, качели с навесом, событийную площадь и т.п.

Калининградский культуролог, модератор «ГорПросвета» Александр Попадин подготовил рецензию на проект сквера. По его словам, территория находится в историческом районе Форштадт в непосредственном соседстве с архитектурным комплексом строений Георгиевского госпиталя (неоготика, 19 век, год заложения комплекса 1329). В детские годы в приходской школе капеллы при госпитале учился юный Иммануил Кант.

«В советское время сквер был заполнен типовыми клумбами, гаревыми дорожками и скамейками. На востоке имел чашу пожарного немецкого водоёма, переделанную в 50-е годы под фонтан. С 90-х годов фонтан не действовал и был огромной пепельницей у курилки, стихийно возникшей при средней мореходке, расположенной в комплексе бывшего Георгиевского госпиталя», — отмечает Попадин.

Он также отмечает, что «в архитектурном смысле представленный проект очевидно наследует проектам скверов в СССР сталинской поры: освоение территории через организацию пространства через его централизацию вокруг главного композиционного элемента». Проблемой для этого становятся его районный, а не городской статус, и отсутствие весомого композиционного центра, который бы справился с этой задачей.

«Участок проектом разбит на три разные зоны, что представляется абсолютно верным решением для вытянутого участка, — полагает культуролог. — При том зоны очень слабо выражены и слабо обособленные друг от друга, — это явно „советское наследие“, это слабая сторона проекта». Александр Попадин считает, что проект сильно улучшило бы чёткое зонирование и отделение трёх частей друг от друга, «с распадением удлинённого участка на три сквера, связанные между собой, но имеющие разные общественные функции».

«Центральная часть сейчас отдана под созерцание\пребывание\отдохновение, западная часть — под активный отдых, восточная — под площадь при мореходке; такое функциональное разбиение представляется логичным и верным. А вот отсутствие границ, избыточное „перетекание“ столь разных пространств — ошибочным», — считает он.

По мнению культуролога, подобный сквер районного значения в исторической части должен иметь интересные артефакты, отсылающие к истории места. Причем, эти артефакты требуют отдельного проектирования и обсуждения. «В представленных материалах есть только упоминание в легенде „скульптура-фонтан Рыбаконь“ и „Скульптура „Сом““, что вроде бы поддерживает морскую тематику соседнего колледжа, но непонятно, что стоит за этими названиями, также это игнорирует историко-культурный контекст, а именно — образ Святого Георгия, фигуру Канта и готический характер соседнего комплекса, — считает Александр Попадин. — Скорее всего, что за этими артефактами (Сом и Рыбаконь) стоят простые китайские штамповки в жанре ТУР-Арт, что не есть плохо, но в который раз заменяет наше историческое достоинство тиражной продукцией, не привязанной конкретно к месту с его бэкграундом». Попадин считает, что в центре города очень мало готики, и «было бы логично поддержать соседство с готическим памятником и материалом сквера (мощение, как минимум локально), и МАФами».

Обсуждение концепции пройдет в прямом эфире «ГооПросвета» 23 июня 2025 года, начало в 14:30. Вопросы принимаются на странице площадки «ВКонтакте» по ссылке.



Текст: Оксана Майтакова, иллюстрации: концепция благоустройства сквера ООО «Эталонпроект»