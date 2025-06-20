Кант, фонтан и битва при Рудау: как обсуждали сквер у «мореходки»

В понедельник, 23 июня, на площадке «ГорПросвет» обсуждали концепцию благоустройства сквера в районе перекрестка ул. Краснооктябрьской и Ленинского проспекта у бывшего КМУ — Калининградского морского училища, трансформировавшегося в Калининградский рыбопромышленный колледж. Благоустроить территорию, долгие годы находившуюся в весьма запущенном состоянии, согласился крупный инвестор — группа компаний «Эталон».

«Новый Калининград» накануне рассказал о проекте, который предлагается реализовать в довольно сжатые сроки — к 80-летию области, которое будет отмечаться уже в будущем году.

Лужайка и каток на месте фонтана: как предлагают благоустроить сквер у КМРК

Жители областного центра под анонсом мероприятия оставили свои комментарии и вопросы, большая часть которых касалась восстановления фонтана и сохранения деревьев. Кроме того, прозвучали мнения о том, что на этом месте не нужны масштабные мероприятия — для них достаточно острова Канта и сквера около Музея изобразительных искусств, а территорию можно было приспособить и для курсантов КМРК, которые учатся в колледже и проводят время в сквере.





Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов заверил, что всё озеленение в сквере сохранится — рубить деревья никто не собирается. Более того, зелёный пояс планируется усилить. Лужайка, которая появится на месте существующего фонтана-чаши станет общедоступной — по ней можно будет ходить, на ней можно будет сидеть и лежать, как за границей. Что касается площадки для различных мероприятий, то она, по признанию главного архитектора Калининграда, будет востребована, поскольку поток туристов в область не сокращается, а спрос рождает предложение.

Основной же точкой преткновения стал давно не работающий фонтан. Несмотря на то, что немалая часть жителей, оставивших комментарии под анонсом трансляции, просили «вернуть как было», городские власти, инвестор из ГК «Эталон» и модератор «ГорПросвета» культуролог Александр Попадин были настроены иначе. По их мнению, существующую чашу надо убирать. При этом, как считает Попадин, в сквере можно установить фонтан в виде скульптуры или монумента.

Александр Попадин рассказал, что на месте нынешнего фонтана в 40-х годах прошлого столетия (в довоенные времена) был пожарный водоем при Георгиевском госпитале, существовавшем на месте бывшей мореходки в течение нескольких веков (это в его здании сейчас располагается КМРК). Причем, по словам Попадина, фонтан с такой же «пожарной» функцией был прежде около стадиона «Балтика», такая же чаша есть на территории БВМИ на Советском проспекте и «где-то в Балтрайоне». «Но большую часть времени это пустая чаша», — сказал культуролог.

«Логика пожарного водоёма, приспособленного под фонтан, совершенно противоречит использованию фонтана как места общественного притяжения, — добавил главный архитектор Анисимов. — Она небезопасна, нет прямого контакта с водой, до нее нужно лезть. Борт, который отделяет людей, является странной преградой, на которую кто-то забирается, рискуя свалиться вниз».

По словам архитектора, на сегодня конструкция фонтана утрачена — чаша потеряла герметичность, трубы пришли в негодность, арматура тоже. «Использовать его в качестве фонтана невозможно, надо переделывать всё заново. И сама территория сквера нуждается в смысле, благоустройстве и развитии», — сказал архитектор.

Попадин всё же предложил от фонтана не отказываться, просто сделать его иным. Он рассказал, что госпиталь святого Георга располагался на этом месте со средних веков, перед ним была рыночная площадь. Напротив здания с XIV века размещалась Георгиевская ярмарка — конкурент Доминиканской ярмарки в Данциге. На месте современного сквера проектировалась Кайзер-плац, посредине которой хотели поставить небольшую скульптуру Гансу Сагану — народному герою, который во время битвы при Рудау подхватил упавшее знамя, повел за собой рыцарей. При этом планировалось сделать именно скульптуру-фонтан, а не просто памятник. Прошел даже конкурс концепций монумента, однако поставить что-либо на этом месте помешала Первая мировая война, потом в сквере установили часы.

В 1433-м, 1520-м, 1550-м и 1775-м годах здания Госпиталя уничтожались пожарами, но всякий раз восстанавливались. Со временем назначение Госпиталя поменялось, он превратился из монастыря для престарелых в лечебное учреждение и орган попечительства. При Госпитале святого Георга существовала школа, в которой в 1730-1732 годах учился Иммануил Кант.

Строительство нового Госпиталя святого Георга было начато в Кёнигсберге строительным мастером Вормсом в 1894 году. Здание из красного клинкерного кирпича в стиле неоготики торжественно открыто в 1897 году.

Постановлением правительства области от 23 марта 2007 года № 132 здание Госпиталя святого Георга получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Александр Попадин также рассказал, что в Кёнигсберге «никогда не ставили фонтаны в виде чисто чаши». «Практически все фонтаны Кёнигсберга — это скульптура, при которой есть вода, — пояснил культуролог. — По очень простой причине: у нас много воды, она падает с неба, и нет какой-то необходимости в наслаждении водой, потому что мы не в Азии, у нас солнца не очень много, плюс у нас пять месяцев в году работает фонтан, а семь месяцев не работает. Соответственно, внешний вид фонтана без воды должен быть не хуже, чем с водой». В качестве примера он привел композицию «Борющиеся зубры» на Советском проспекте напротив КГТУ: «Борющиеся зубры — это фонтан. Но даже с выключенной водой он смотрится хорошо. <...> То, что у нас в советское время появилось много фонтанов без культуры — это как раз следствие освоения этих пожарных водоемов».По словам Андрея Анисимова, в сквере на Краснооктябрьской действительно планируют установить фонтан-монумент. Правда, пока это на схеме не обозначено, поскольку предстоит сначала провести конкурс концепций такой скульптуры. «В этом здании, когда здесь был Георгиевский госпиталь, учился юный Иммануил Кант. Здесь была капелла, небольшая церковь, и при ней была приходская школа, Кант учился в этой школе. Директор школы увидел талант юного Канта и, по сути, за свои деньги отправил его потом учиться в лучшую гимназию Кёнигсберга. Поэтому это Кантовское место, между прочим», — акцентировал внимание Попадин.

«Это может отразиться как раз в том, что мы хотим придумать, — ответил ему главный архитектор Калининграда. — Поэтому здесь показано сейчас только пятно, мы планируем отдельно проектировать. Будем с нашим уважаемым инвестором думать, как это решить хорошо. И, конечно, отдельно будем обсуждать сам объект фонтана».

Представитель инвестора ГК «Эталон» Андрей Щербаков в обсуждении концепции практически не участвовал, но акцентировал внимание на том, что сквер станет подарком крупного застройщика Калининграду и реализовать проект планируется к маю 2026 года, чтобы торжественно перерезать ленточку можно было к Дню города в год 80-летия области. При этом он добавил, что благоустройство сквера и установка затем монумента-фонтана будут разведены по срокам — сначала благоустройство, потом уже монумент. «Со своей стороны можно только добавить, что группа компаний берет на себя обязательство по проведению конкурсной процедуры по выбору концепции монумента с элементами фонтана, которые будут в перспективе на этой площадке», — сообщил он.

Напомним, в мае 2023 года администрация Калининграда сообщала о планах восстановить фонтан в сквере, работы должны были стать частью намеченного там благоустройства. Тогда же территория была включена в перечень объектов, выставленных на голосование по благоустройству в 2024 году, однако победу не одержала, заняв лишь 17-е место. Текущее состояние сквера Елена Дятлова называла депрессивным.

Однако весной этого года стало известно, что готовность стать инвестором объекта выразила группа компаний «Эталон» (российский девелопер, акционером которого является АФК «Система», проявляет интерес к курорту «Белая Дюна» в районе Поваровки, планирует реализовать крупный проект на территории пос. Отрадное). Глава администрации Елена Дятлова сообщила, что на реализацию проекта необходимо около полутора лет. Губернатор Алексей Беспрозванных попросил ускориться с работами к 80-летию Калининградской области.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград», иллюстрации: концепция благоустройства сквера