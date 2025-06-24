От «Балтптицепрома» требуют обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в Граевку

Природоохранная прокуратура в судебном порядке требует устранить нарушения законодательства при сбросе сточных вод в реку Граевку в районе пос. Люблино Светловского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что ООО «ТПК „Балтптицепром“ осуществляет сброс загрязненных сточных вод в реку при отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование и с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и гигиенических нормативов. В целях устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на предприятие обязанности обеспечить надлежащую очистку сточных вод до установленных нормативов и оформить в соответствии с законодательством право пользования водным объектом. Исковое заявление находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий руководства ООО «ТПК «Балтптицепром» не удалось.

Напомним, что в апреле этого года Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора требовало от ООО «ТПК Балтптицепром» возместить свыше 1 млрд 270 млн рублей вреда, причиненного сбросом неочищенных стоков реке Граевке. В контрольном ведомстве уточнялось, что в сточных водах были установлены превышения по ряду показателей, среди которых сухой остаток, хлорид-ион, жиры, нефтепродукты, железо и ряд других.

В самой компании поясняли, что получали претензионное письмо от Управления о возмещении вреда в добровольном порядке — оно изучалось юристами и руководителями компании.

10 июня природоохранная прокуратура вновь сообщила о проведении проверки по информации о загрязнении реки Граевки на территории Светловского городского округа. Поводом послужила информация в СМИ.