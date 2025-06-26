«Дом искусств» ищет подрядчика для капремонта фойе за 44 млн рублей

Концертно-театральный комплекс «Дом искусств» вновь ищет подрядчика для ремонта внутреннего помещения. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 43 972 347 руб. Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 июня по 10 июля. Итоги подведут 15 июля. Работы необходимо выполнить в течение 70 дней с даты заключения договора.

В конце 2024 года «Дому искусств» из-за срыва контракта по ремонту внутренних помещений пришлось перенести четыре спектакля, на которые уже были проданы билеты. Победителем аукциона на ремонт помещений в начале сентября прошедшего года стала ростовская компания «Донспецстрой». Контракты на проведение капитального ремонта внутренних помещений на сумму 19,3 млн рублей и на 8,48 млн рублей были расторгнуты.