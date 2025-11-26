Дом искусств снова ищет подрядчика для капремонта фойе за 51 млн рублей

Дом искусств снова ищет подрядчика для капремонта фойе за 51 млн рублей

На капитальный ремонт помещений в фойе Дома искусств направляют 51 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 10 декабря, итоги подведут 15 декабря.

Согласно ведомости объёмов работ, подрядчику необходимо отремонтировать дверные проёмы, полы, отделать стены, колонны и перегородки, установить подвесной решетчатый потолок, новые осветительные приборы, заменить систему автоматической пожарной сигнализации и выполнить другие работы. Приступить к ним требуется 15 января 2026 года, закончить их необходимо в течение 70 дней.

Предыдущая попытка найти подрядчика для капремонта фойе была произведена летом текущего года. Тогда работы предлагалось выполнить за 44 млн рублей. 

В конце 2024 года «Дому искусств» из-за срыва контракта по ремонту внутренних помещений пришлось перенести четыре спектакля, на которые уже были проданы билеты. Победителем аукциона на ремонт помещений в начале сентября прошедшего года стала ростовская компания «Донспецстрой». Контракты на проведение капитального ремонта внутренних помещений на сумму 19,3 млн рублей и на 8,48 млн рублей были расторгнуты.

В 2023 году был осуществлён капитальный ремонт фасада здания, смонтировано освещение, отремонтированы крыльца и большой концертный зал, а также по отдельному контракту проведена реконструкция сквера перед «Домом искусств». 

