В Гусевском районе приступили к проектированию мусоросортировочного комплекса

В посёлке Жаворонково Гусевского округа началось проектирование реконструкции мусоросортировочного комплекса. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, разработкой проектной документации занимается АО «Утилизация мусора». По итогам модернизации оборудования, как уточняется, будет повышена эффективность переработки отходов, а также увеличатся объемы обрабатываемых отходов.

«Проект реализуется при поддержке президента Российской Федерации и предусматривает увеличение мощности сортировки до 100 тыс. тонн в год с максимальной автоматизацией процессов, а также создание участка компостирования органики мощностью 35 тыс. тонн в год», — уточнили в министерстве.

Ожидаемый эффект, как считают в минприроды, приведет к:

— снижению объема захоронения ТКО на 50% (благодаря глубокой сортировке и переработке отходов значительная часть материалов будет направляться во вторичное использование, а органические отходы — превращаться в компост);

— сокращению негативного воздействия на окружающую среду (уменьшение объёмов захоронения на полигоне позволит снизить выделение свалочного газа (метана), минимизировать фильтрат и предотвратить загрязнение почв и грунтовых вод);

— внедрению современных автоматизированных технологий (это повысит точность сортировки, увеличит процент извлекаемых полезных фракций и сократит объем «хвостов», направляемых на полигон).

Проектирование осуществляется из средств областного бюджета, а сама реконструкция, как ожидается, будет выполнена за счёт резервного фонда Правительства РФ.

«Этот проект — важный шаг к переходу региона на экономику замкнутого цикла в сфере обращения с отходами, — отметил гендиректор АО „УМ“ Алексей Ольховский. — На объект по обработке будет поступать 100%, из них комплекс отсортирует 15% как вторичные материальные ресурсы и 35% органики направится на компостирование. Таким образом, только 50% отходов будут направлены на захоронение на полигоне».

Ранее Ольховский также сообщал «Новому Калининграду» о планах закладки в Жаворонково нового полигона вместимостью 1 225 000 тонн отходов (это только первая карта из четырех аналогичной вместимости). Область, по словам гендиректора полигона, готова помогать в реализации этих планов. В частности, за счёт бюджета строятся площадки для временного накопления, разворотные площадки и новые карты захоронения.