Горсовет одобрил повышение тарифов льготного проезда без обсуждения

Городской Совет депутатов Калининграда одобрил повышение тарифов льготного проезда в городском транспорте без обсуждения. Соответствующее решение приняли на заседании 25 июня, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Изменения касаются маршрутов от 1 до 99. Согласно изменениям, которые вступят в силу с 1 июля, городские льготники будут платить за проездной билет 450 рублей вместо 300. Для федеральных льготников цена увеличивается с 700 до 1000 рублей, а для многодетных семей — с 550 до 700 рублей. Повышается также проезд для школьников. С июля они будут платить 20 рублей вместо ранее установленных 15.

Как сообщил корреспондент «Нового Калининграда», в голосовании участвовали 24 депутата горсовета. 20 из них проголосовали за повышение тарифов льготного проезда. Двое депутатов воздержались, ещё двое выступили против. При принятии решения горсовет не стал задавать вопросы по данному проекту.

После заседания предстоящее повышение прокомментировал председатель горсовета Олег Аминов. «Надо понимать, что у нас с вами с 2014 года не поднималась цена за проезд в общественном транспорте для льготной категории граждан. Тем самым мы не просто покрываем затраты предприятий, мы расширяем перечень маршрутов, связанных с провозом льготных категорий. До этого льготный проезд на автобусы малого класса не распространялся. Это было большой проблемой, потому что у нас не везде автобусы большого класса могут проехать», — пояснил он.

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Ранее председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов заявил, что действующие тарифы установили в 2014 году. При этом только за последние полтора года цены на содержанию парка транспортных средств выросли на 53,5%. Обслуживание подвижного состава, по словам Романова, за указанный срок подорожало в два раза, обновление — на 82%. На 12% выросли цены на топливо. Всё это «прямо пропорционально» повлияло на выпуск транспортных средств на линию. Их количество уменьшилось на 25%.