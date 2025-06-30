В Куршский залив в рамках компенсации ущерба выпустили мальков сига

В акваторию Куршского залива 27 июня выпустили свыше 187,5 тыс. мальков сига. Об этом сообщает «Балтберегозащита».

Молодь была выращена на рыбоводном комплексе ООО «Полекс-Аква». Выпуск проводили по заказу «Балтберегозащиты» в рамках компенсации ущерба водным биоресурсам, причинённого «в результате образования территории площадью 12,80 га с консолидацией грунтов на острове Октябрьском, на которой был построен стадион во время подготовки к чемпионату мира ФИФА».

Отметим, что в июне 2024 года молодь сига выпускали в Куршский залив дважды. В первом случае сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии совместно с сотрудниками минсельхоза и работниками Росрыболовства и института АтлантНиро выпустили 28 375 мальков в качестве компенсации ущерба Литовскому ручью. Во втором случае выпуск 612 тыс. мальков должен был компенсировать ущерб, причинённый во время строительства коллектора в Юго-Восточном микрорайоне.

В сентябре прошлого года стало известно, что «Балтберегозащита» ищет подрядчика, готового выпустить молодь сига в Куршский залив. В услугу входила как сама рыба, так и затраты на транспортировку ее жизнестойкой молоди до места выпуска в среду ее обитания.