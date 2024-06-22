В Куршский залив выпустили ещё 612 тыс. мальков сига (фото)

21 июня в Куршский залив выпустили ещё 612 тыс. мальков сига. Это должно компенсировать ущерб, причинённый во время строительства коллектора в Юго-Восточном микрорайоне, сообщила пресс-служба администрации Калининграда.



«Это сиг, он из лососёвых, года через 3-4 нагуляется в море и вернётся к родным берегам для нереста. По правилам зарыбляют региональные водоёмы исчезающими видами. Сиг не сможет выжить в Преголе, поэтому выпускают в залив. К слову популяция его уже восстанавливается и его можно даже на рынке встретить», — говорится в сообщении.