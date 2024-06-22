В Куршский залив выпустили ещё 612 тыс. мальков сига (фото)

В Куршский залив выпустили ещё 612 тыс. мальков сига (фото)
Скриншот видео пресс-службы администрации Калининграда
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21 июня в Куршский залив выпустили ещё 612 тыс. мальков сига. Это должно компенсировать ущерб, причинённый во время строительства коллектора в Юго-Восточном микрорайоне, сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Это сиг, он из лососёвых, года через 3-4 нагуляется в море и вернётся к родным берегам для нереста. По правилам зарыбляют региональные водоёмы исчезающими видами. Сиг не сможет выжить в Преголе, поэтому выпускают в залив. К слову популяция его уже восстанавливается и его можно даже на рынке встретить», — говорится в сообщении.

Ранее в Куршский залив выпустили 28375 мальков сига для компенсации ущерба, нанесённого Литовскому ручью.

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