Власти Гвардейска заявили о продлении срока строительства ФОКа

Сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Степана Козака в Гвардейске продлят. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Максим Коломиец в прямом эфире ЦУР в пятницу, 27 июня.

Коломиец отметил, что «всё идет по плану, подрядчик на месте, активно работает». По словам главы администрации, все логистические вопросы подрядчика решаются совместно с администрацией. Он уверяет, что беспокоится не стоит, так как исполнитель работ опытный и уже реализовывал аналогичные объекты на территории других муниципалитетов.

«Сроки сдачи официально, по контракту, у нас декабрь текущего года, но мы немножко поздно начали работы, поздно отторговали контракт, так скажем, поздно заключили контракт. Поэтому понятно, мы в законных основаниях сроки будем, конечно же, продлять, потому что фактически нереально уложиться. Работы начались в декабре 2024 года, за год такой объект, конечно, не построится. Поэтому сроки продлим в зависимости от выполненных работ, которые будут к декабрю на объекте. Мы имеем на это все полномочия», — сообщил глава администрации.

Согласно проекту, объект будет оснащен плавательным бассейном и теннисными кортами. Общая площадь трёхэтажного ФОКа составит 4254,18 кв. м, здания, предназначенного для занятий теннисом, — 1851,7 кв. м. Разрешение на строительство действительно до 26 февраля 2026 года. Работы ведутся на участке с кадастровым номером 39:02:010008:771.

Проект прошёл госэкспертизу в июле 2023 года. Стоимость объекта — 643 млн рублей. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля 2024 года. Областные власти выдали разрешение на строительство ФОКа в ноябре 2024 года. «Грандиозная стройка» стартовала в декабре в рамках программы «Плавание для всех».

Напомним, что в марте местные жители сообщали о том, что они «не видят стройки» ФОКа и работы должны проводиться быстрее. В ответ глава муниципалитета заверил всех обратившихся в том, что строительство проводится в соответствии с графиком производства работ.