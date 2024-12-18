В Гвардейске разрешили построить ФОК с бассейном и теннисными кортами

Администрация Гвардейского округа получила разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и теннисными кортами на ул. Степана Козака. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 26 ноября.

Властям Гвардейска разрешили возвести ФОК и здание теннисных кортов на земельном участке с кадастровым номером 39:02:010008:771. Общая площадь трёхэтажного ФОКа составит 4254,18 кв. м, здания, предназначенного для занятий теннисом — 1851,7 кв. м. Разрешение на строительство действительно до 26 февраля 2026 года.

Строительство ФОКа вошло в программу «Плавание для всех». Работу над проектом ФОКа с бассейнами власти планировали завершить в марте 2024 года. Ранее также сообщалось, что сроки строительства комплекса будут зависеть от финансирования.