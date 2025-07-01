Роспотребнадзор выявил загрязнение на пляже «Мечта»

Роспотребнадзор выявил загрязнение на пляже «Мечта»
Фото: администрация Калининграда
Все новости по теме: Пляжный вопрос

Роспотребнадзор выявил несоответствие норме по ряду биологических показателей воды на пляже «Мечта». На объекте вывесили чёрный флаг, указывающий на то, что купание запрещено. Об этом сообщила администрация Калининграда.

«МБУ „Городские леса“, конечно же, проверили в округе наличие незаконных сливов — их там нет, а причина, вероятнее всего, в другом — нагонные явления, — пояснили горвласти. — К сожалению, так иногда там случается: когда в регионе долго господствуют западные ветра, заливная вода попадает в карьер. Похожая история была в 2021 году: в июне пляж закрыли, а через три недели повторные анализы показали, что всё в порядке».

Ранее власти сообщали об акарицидной обработке и дератизация пляжных территорий, водолазных обследованиях дна водоёмов и очистке водной глади. В конце мая власти Калининграда получили санэпидзаключение Роспотребнадзора по городским пляжам, в том числе и по пляжу «Мечта».

«В мае этого года перед открытием купального сезона всё было чисто. Заборы воды мы производим на карьере ежемесячно», — добавили в администрации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter