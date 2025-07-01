Роспотребнадзор выявил загрязнение на пляже «Мечта»

Роспотребнадзор выявил несоответствие норме по ряду биологических показателей воды на пляже «Мечта». На объекте вывесили чёрный флаг, указывающий на то, что купание запрещено. Об этом сообщила администрация Калининграда.

«МБУ „Городские леса“, конечно же, проверили в округе наличие незаконных сливов — их там нет, а причина, вероятнее всего, в другом — нагонные явления, — пояснили горвласти. — К сожалению, так иногда там случается: когда в регионе долго господствуют западные ветра, заливная вода попадает в карьер. Похожая история была в 2021 году: в июне пляж закрыли, а через три недели повторные анализы показали, что всё в порядке».

Ранее власти сообщали об акарицидной обработке и дератизация пляжных территорий, водолазных обследованиях дна водоёмов и очистке водной глади. В конце мая власти Калининграда получили санэпидзаключение Роспотребнадзора по городским пляжам, в том числе и по пляжу «Мечта».



«В мае этого года перед открытием купального сезона всё было чисто. Заборы воды мы производим на карьере ежемесячно», — добавили в администрации.