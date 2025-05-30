Мэрия получила санэпидзаключение Роспотребнадзора по городским пляжам

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Власти Калининграда получили санэпидзаключение Роспотребнадзора по городским пляжам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

На Пелавском, Шенфлизе, Карповском, Голубых озёрах и на «Мечте» перед началом купального сезона на пляжах выставили спасательные посты, установили туалеты и мусорки, привели в порядок пляжную мебель, грейдировали проезды, обновили информационные щиты и указатели, обозначили границы пляжей, очистили дно от опасных предметов, покосили тростник, потравили клещей и провели анализы воды.

Горвласти также напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на воде и призвали «не портить статистику». «Пожалуйста, соблюдайте правила поведения на воде. Не нужно портить нам статистику, ведь за последние три года в Калининграде, в местах, где купание разрешено, не утонуло ни одного человека!» — следует из их сообщения.

Фото: телеграм-канал администрации Калининграда

Ранее власти сообщали об акарицидной обработке и дератизация пляжных территорий, водолазных обследованиях дна водоёмов и очистке водной глади. В МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» рассчитывали получить заключение Роспотребнадзора по городским пляжам «где-то до 28 мая». 28 мая мэрия обозначила новый срок — до 1 июня.

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