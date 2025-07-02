СК: передано в суд уголовное дело экс-ректора БФУ имени Канта и его заместителя (видео)

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Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, обвиняемых в совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК, напомнив, что преступление было выявлено и задокументировано областным УФСБ.

По данным следствия, с декабря 2019 по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от фигурантов. Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного БФУ действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следствием проделан полномасштабный объем следственных действий, собран убедительный объем доказательств, в полном объеме изобличающих фигурантов в содеянном. В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных и процессуальных действий. На стадии предварительного следствия Александр Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету.

Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео предоставлено пресс-службой регионального СК

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