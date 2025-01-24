Прошу оставить меня в тюрьме: экс-ректор БФУ рассказал, что ему некуда идти

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Ленинградский районный суд в понедельник в очередной раз продлил срок пребывания в СИЗО экс-руководителю БФУ им. И. Канта Александру Федорову — еще на полгода. Его бывшему заместителю Елене Мялкиной на такой же срок продлили домашний арест. Причем бывший ректор сам попросил судью оставить его в тюрьме. Подробности — в публикации «Нового Калининграда».

Расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей федерального вуза завершилось в конце июня 2025 года. Елене Мялкиной и Александру Федорову инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

Как утверждает следствие, с декабря 2019 по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды, в схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от ректора и проректора. Следствие также установило, что сумма ущерба, причиненного БФУ действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.

«В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских судебных экспертиз, материалы оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных и процессуальных действий, — сообщил в начале июля Следственный комитет. — На стадии предварительного следствия Александр Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету».

В понедельник, 14 июля, суд в очередной раз должен был принять решение о мере пресечения, а также о дате начала судебного заседания по уголовному делу. В зале было немноголюдно: адвокаты Федорова, Елена Мялкина со своим защитником и пара слушателей. Пришли (по всей видимости, повидаться) и бывшие коллеги Александра Федорова по вузу, но буквально на пару минут.

Экс-ректора привезли в Ленинградский районный суд из СИЗО в наручниках, закрыли в специальной стеклянном «аквариуме». В заключении бывший ректор находится уже больше года (его отправили под стражу в начале июля прошлого года). По всей видимости, вся эта процедура — наручники, стеклянный куб — для него за это время стала привычной. Александр Фёдоров был всё так же с бритой головой — его адвокат раньше рассказывал, что это личное решение экс-ректора, поскольку так легче соблюдать гигиену.

И Федоров, и Мялкина рассказали судье, что в настоящее время они являются безработными, на иждивении у бывшего ректора — мать, сам он зарегистрирован по месту жительства в Нижнем Новгороде.

По словам судьи, Елена Мялкина ходатайствовала о рассмотрении её дела тройкой судей, в особом порядке, с предварительным заседанием. Представитель прокуратуры возражала — оснований для особого порядка сторона обвинения не видит, также просит продлить содержание Федорова под стражей, а Мялкиной под домашним арестом на шесть месяцев, поскольку «основания для этого не отпали». Также прокурор отметила, что нет оснований и для отмены ареста, наложенного на имущество.

«Ваша честь, я уже год участвую в этом циклическом мероприятии. Может быть, мои слова прозвучат странно. Но я прошу... Ходатайствую перед вами оставить меня в тюрьме, избрать прежнюю меру пресечения, — сказал Александр Федоров. — По следующим причинам: у меня ничего нет, мне некуда идти. Имеющееся у меня имущество я продал и внёс в рамках указанного ущерба заведению, в котором работал, поскольку я частично признаю вину — как управленческую ошибку. Поэтому средств к существованию на воле не имею. И кроме того, сейчас в тюрьме я занимаюсь искуплением своей вины, что меня вполне устраивает... А история с незаконным запретом мне [отправиться] на СВО, который установил Следственный комитет и сам это признал (о том, что он хочет отправиться на СВО, Александр Федоров говорил еще в сентябре 2024 года)... Лишает меня вообще каких-либо оснований присутствовать сейчас на воле». При этом Федоров добавил, что основания, по которым устанавливается мера пресечения, он считает ложными.

Судья спросила у бывшего ректора, обжаловал ли он отказ на участие в СВО. «Да, многократно, — сказал Федоров. — И процесс ещё идёт».

Адвокаты Федорова поддержали его ходатайство. Правда, одна из них — Анастасия Резникова — высказала мнение, что доводы для содержания под стражей по причине того, что основания не отпали, «не подтверждаются, а даже опровергаются поведением Федорова во время предварительного следствия, полным возмещение ущерба». «Каких-либо доказательств, что он может воспрепятствовать судопроизводству, скрыться от суда — не имеется. Но поскольку Федоровым приведены основания, по которым он согласен с ходатайством прокурора, я его поддерживаю», — сказала Резникова.

«Я также поддерживаю позицию доверителя <...> На сегодняшний день действительно всё продано. Единственное жилье в Калининграде продано, деньги перечислены в университет. Даже в большей сумме на сегодняшний день с учетом арестованного имущества, изъятых денежных средств, — добавил адвокат Олег Полленский. — Если менять меру пресечения, то возникает масса бытовых вопросов, которые надо решать в этом судебном заседании... Либо всё оставлять как есть».

Суд в итоге принял решение продлить содержание Федорова под стражей, а Мялкиной — под домашним арестом. Предварительное заседание суда по уголовному делу назначено на 24 июля.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива Калининградского областного суда