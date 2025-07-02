Очевидец: рядом с участком под «Белую дюну» вырубают зелёную зону (дополнено) (фото)

В районе посёлка Поваровка Зеленоградского округа вырубают зелёную зону. О том, что в выходные там работала тяжёлая строительная техника, «Новому Калининграду» сообщил очевидец, приславший фотографии с места и указавший место вырубки на карте. Он уточнил, что вырубка проходит на территории, которую планируется приспособить под строительство круглогодичного курорта «Белая Дюна».

За оперативным комментарием по поводу вырубки «Новый Калининград» обратился в минувшее воскресенье к министру природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксане Астаховой. Она пообещала, что в понедельник на место выедет инспектор министерства, который сможет пояснить, на каких основаниях ведётся рубка.

Фото: Яндекс.Карты

«По информации министерства экономического развития промышленности и торговли, это земля сельхозназначения и находится в частной собственности, — пояснила 1 июля Астахова. — Она не входит в территорию проекта «Белая Дюна».

Со ссылкой на подчинённых министр уточнила, что согласно положению о федеральном государственном земельном контроле, надзор за деятельностью собственников сельхозземель проводит Федеральная службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также её территориальными органами. В частности, на территории Калининградской области, по её словам, собственников контролирует региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Оперативного комментария от управления получить не удалось. По данным источника «Нового Калининграда», указанную озеленённую территорию инвесторы ранее планировали сохранить.

Фото предоставлено очевидцем

Отметим, что указанный участок зелёной зоны делится между тремя земельными участками с кадастровыми номерами 39:05:030614:4, 39:05:030614:2 и 39:05:030614:18. Первые два относятся к землям сельхозназначения, а последний — к землям населённых пунктов. Запрос по поводу вырубки редакция также направила в администрацию Зеленоградского округа.

Напомним, что впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Также предусмотрено строительство жилья. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим».

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С «Новым Калининградом» связался представитель компании, которой на правах собственности принадлежат упомянутые выше земельные участки сельхозназначения с кадастровыми номерами 39:05:030614:4 и 39:05:030614:2. Кроме того, компании принадлежат участки в Поваровке с номерами 39:05:030614:146; 39:05:030614:3; 39:05:030615:554; 39:05:030614:148; 39:05:030614:24; 39:05:030614:23; 39:05:030614:22; 39:05:030614:21; 39:05:030614:20 и 39:05:030614:19.

Собеседник пояснил, что 6 февраля текущего года Управлением Россельхознадзора по Калининградской области в адрес компании было направлено предостережение о «не проведении обязательных мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания многолетней сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью».

«В соответствии с данным предостережением на земельном участке с КН 39:05:030614:146 с использованием специальной сельскохозяйственной техники нами были реализованы мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению существующего уровня мелиорации, произведена очистка, дискование и вспашка земель с целью восстановления плодородия и приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением», — пояснил он.