Минэкономразвития одобрило заявку региона на кредит на строительство «Белой Дюны»

Минэкономразвития одобрило заявку региона на кредит на строительство «Белой Дюны»
Фото: сайт правительства Калининградской области
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Минэкономразвития дало положительное заключение на заявку Калининградской области о строительстве курорта «Белая Дюна» под посёлком Янтарный. Проект может получить льготное финансирование через механизм казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Заявка предполагает строительство инженерной инфраструктуры — подъездных дорог, систем электро- и газоснабжения. «Регион рассчитывает на казначейские кредиты под три процента годовых сроком на 15 лет. Мы дали положительное заключение на заявку. Финальное решение примет президиум правкомиссии по региональному развитию», — рассказал министр экономического развития России Святослав Сорокин.

Напомним, что впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Также предусмотрено строительство жилья. Как отмечал экс-глава Корпорации развития области Андрей Толмачев, «Белая Дюна» в перспективе — это новый город. Год назад на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о реализации проекта с «СЗ «Гольфстрим».

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