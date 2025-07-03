Общественники о троллейбусе № 2: изменения были положительными

Изменение маршрутной схемы, связанное с троллейбусом № 2 «ДС „Янтарный“ — Кардиоцентр», положительно повлияло на скорость и доступность пассажироперевозок в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На заседании Общественного совета при администрации Калининграда, посвящённом вопросам городского общественного транспорта, были подведены итоги трёхмесячной работы общественниками с обращениями калининградцев, вызванными изменениями в схеме маршрутов общественного транспорта.

«При подведении итогов заседания общественники выразили сотрудникам комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры благодарность за своевременную помощь при проведении проверок и признали, что предложенные и реализованные изменения маршрутной схемы в целом не привели к нарушению прав горожан, более того, в ряде случаев осуществлённые изменения положительно повлияли на доступность и скорость пассажироперевозок в Калининграде», — пишет администрация.

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Напомним, на троллейбусном маршруте № 2 регулярно возникают задержки в движении. По словам «Калининград-ГорТранса», причина заключается в сработавшей защите от токоутечки. «В связи с наступлением положительных температур был отключен один из контуров отопления. Высокая влажность, перепады температур спровоцировали токоутечки», — поясняло проблему предприятие. «Поставлена задача найти системное решение, чтобы избежать схожих проблем в будущем», — подчеркивали в «Калининград-ГорТрансе».

В апреле администрация Калининграда запустила укороченный автобусный маршрут № 2А «Ленинский проспект — ул. Флотская» в «подмогу» троллейбусу.