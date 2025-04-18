Администрация Калининграда запускает «подмогу» троллейбусу № 2

Администрация Калининграда запускает укороченный автобусный маршрут № 2А. Он является «подмогой нашей любимой троллейбусной „двойке“» (ДС «Янтарный» — Онкоцентр), говорится в телеграм-канале мэрии.

Отмечается, что четыре автобуса будут ходить через улицу Театральную и площадь победы. Они начнут курсировать с субботы, 19 апреля. Маршрут № 2А, по заявлениям городских властей, будет ходить во время утренних и вечерних часов-пик с улицы Флотской до Ленинского проспекта. Интервал движения с троллейбусами по второму маршруту будет составлять до восьми минут.

«Подробная схема движения, которая начнет действовать с завтрашнего дня: Московский проспект — ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева — Гвардейский проспект — пл. Победы — Ленинский проспект — ул. Театральная — Гвардейский — ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева — Московский проспект», — говорится в сообщении.

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