Правом пересдать ЕГЭ в Калининградской области воспользовались 23% выпускников

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В Калининградской области более 1100 выпускников решили воспользоваться вторым шансом, чтобы улучшить результаты ЕГЭ, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования. Самым популярным предметом стало обществознание.

3 июля выпускники школ переписывают информатику, обществознание, русский язык, физику, химию, иностранный язык (письменную часть). 4 июля пройдут пересдачи по биологии, географии, математике (база и профиль), устной части по иностранным языкам, истории, литературе.

Как отметили в минобре, самым популярным для пересдачи предметом стало обществознание — его решили переписать 293 выпускника (из 2000, выбравших предмет), русский — 265 (из 4800 человек), информатику — 181 (из 1000 человек), профильную математику — 105 (из 2300 человек). Что касается остальных предметов, то число желающих воспользоваться «президентскими днями» незначительно.

Возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету была введена год назад по инициативе президента Путина. «Выбрать для пересдачи можно только один предмет. В итоговый зачет пойдет только новый результат, предыдущий будет аннулирован, — напомнили в министерстве образования. — Свои баллы ребята узнают не позднее 15 июля. Они успеют подать документы в учебные заведения до конца приемной кампании.».

Напомним, в этом году в государственной итоговой аттестации в формате единого государственного экзамена принимали участие более пяти тысяч человек — 4,8 тыс. выпускников школ 2025 года, 520 выпускников прошлых лет.

В 2025 году более 2,3 тыс. выпускников выбрали математику профильного уровня, 2,5 тыс. — математику базового уровня. Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. человек выбрали учебный предмет «обществознание», почти 1 тыс. выбрали информатику, 900 человек физику, 800 биологию, 700 английский язык, 600 человек выбрали химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отмечали в министерстве.

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