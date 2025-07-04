На автодороге Приморье—Донское планируют ввести одностороннее движение

С 12 июля 2025 года планируется ввести одностороннее движение по автодороге Приморье—Донское, сообщает телеграм-канал министерства развития инфраструктуры Калининградской области. Причина — реконструкция трассы.

«Одностороннее движение будет организовано от пос. Донское в сторону пос. Филино. От Поселка Филино до Приморья вводится двухстороннее движение», — отметили в министерстве. Автобусы продолжат курсировать по прежнему расписанию.

Ранее региональные власти выделили на реконструкцию дороги Приморье-Донское протяженностью 4,6 км 352 млн рублей. Ремонт дороги планируется завершить к 2026-му году.





Схема: телеграм-канал министерства развития инфраструктуры Калининградской области