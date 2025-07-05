В Гурьевске ищут подрядчика, который займется реконструкцией станции водоподготовки

В Гурьевске планируется провести реконструкцию существующей станции водоподготовки. Объявлен поиск подрядчика. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона, анонсированного 20 июня, размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает областной «Водоканал». Начальная цена лота «Реконструкция существующей станции водоподготовки по адресу: г. Гурьевск, ул. Лесная, 13 мощностью 3000 куб.м/сут с увеличением мощности на 2000 куб.м/сут.» — 200 131 344,46 ₽. Финансирование рассчитано на два года: 172 156 386 рублей — на 2025-й, 27 974 957 — на 2026-й. Заявки принимаются до 14 июля. Исполнителя контракта планируют определить 16-го.

Напомним, проект реконструкции станции водоподготовки в Гурьевске был разработан и прошёл экспертизу в 2024 году. Предполагается, что после его реализации качество водоснабжения в городе улучшится.



