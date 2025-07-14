Власти Гурьевска не нашли подрядчика для реконструкции станции водоподготовки

Все новости по теме: Госзакупки

Торги на реконструкцию станции водоподготовки в Гурьевске признали несостоявшимися. На участие в закупке не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимали с 4 по 14 июля. Максимальная стоимость работ составляла 200 131 344 рубля. Работы необходимо было выполнить за 286 дней. Ещё 30 отводилось на ввод станции в эксплуатацию.

Речь идёт об объекте, расположенном по адресу: ул. Лесная, 13. В настоящее время мощность станции составляет 3000 м³ в сутки. Её планируют увеличить на 2000 м³ в сутки. Финансирование работ рассчитано на два года: 172 156 386 рублей планировали выделить в 2025-м, 27 974 957 — в 2026-м.

Проект реконструкции станции водоподготовки в Гурьевске был разработан и прошёл экспертизу в 2024 году. Предполагается, что после его реализации качество водоснабжения в городе улучшится.

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