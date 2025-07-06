Архитекторы предложили построить в Отрадном лифтовые спуски на пляж

Архитекторы предложили построить в Отрадном лифтовые спуски на пляж
Фото лифтового спуска в Светлогорске. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Застройка побережья

Посёлок Отрадное Светлогорского округа необходимо обеспечить железнодорожным сообщением и лифтовыми спусками на пляж. Такие предложения в пятницу, 4 июля, озвучили архитекторы Олег Копылов и Александр Башин, ставшие новоизбранными членами регионального архитектурно-градостроительного совета. Дискуссия проходила в ходе обсуждения проекта многофункционального санаторно-гостиничного комплекса в Отрадном, реализацией которого намерен заняться специализированный застройщик «Берег Девелопмент» (одним из учредителей компании является столичная группа компаний «КОРТРОС»).

По словам Александра Башина, необходимость продолжения железнодорожной ветки от Светлогорска-2 обусловлена чрезмерной загруженностью Калининградского проспекта, через который жители и туристы едут не только в Светлогорск и Отрадное, но и в другие приморские посёлки.

«Чтобы не убивать окончательно Калининградский проспект, надо вернуться снова к объезду Светлогорска, — сообщил Башин. — Этот подъезд как раз подходит к этому новому району. Но это больше к правительству и к городу Светлогорску. Необходимо дальше инициировать развитие новой транспортной артерии, которая будет обходить город Светлогорск и напрямую давать возможность развиваться новым градостроительным образованиям. Второй момент, который тоже очень важен, — продление железной дороги. Этим районом будет пользоваться и город Калининград, и, конечно, необходимо здесь делать новую железнодорожную остановку, продлить железнодорожную ветку, чтобы жители могли пользоваться этим рекреационным потенциалом».

Далее Башин попросил не забывать про спуски к пляжу с верхнего променада, чтобы люди не только спускались, но и подходили к берегу, смотрели на море сверху«.

Архитектор Олег Копылов также попросил застройщика и власти обратить внимание на транспортную доступность Отрадного, чтобы из-за своей отдалённости от Светлогорска посёлок не «превратился в какой-то мормонский центр».

«Людям, которые будут здесь жить, не будет хватать той инфраструктуры, которую вы им предоставляете. То есть они не будут полностью иметь те условия комфорта, которые они имеют в Москве, в Калининграде и так далее. Им придётся всё-таки ехать в Светлогорск и в Калининград. То есть вот эта связь между двумя этими участками должна быть продумана», — отметил член Градсовета.

Далее Копылов по примеру Башина обратил внимание на связь с морем. Более того, он даже порекомендовал инвесторам своего коллегу в субподрядчики.

«Жить хотя бы даже первое время в этом поселке, не имея возможности комфортно спускаться к морю — это большое упущение. Вот у нас есть хороший специалист Александр Владимирович Башин, он нам там спокойненько два лифта построит без всяких проблем. У него есть уже большой опыт в этом отношении».

Напомним, что в июне 2021 года в Светлогорске был открыт лифт к новому променаду, который начали строить по проекту компании Александра Башина «Архпроект Групп» в мае 2019 года. Этот объект вошёл в концепцию застройки побережья Светлогорска как часть комплекса «Морской бульвар» с современной архитектурой. Как сообщали ранее инициаторы проекта, загрузка лифта составит 200 тысяч поездок в год. Инвесторы рассчитывали, что он окупится в течение десяти лет.

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