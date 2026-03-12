Власти раскрыли детали соглашения о миллиарде рублей с застройщиком Отрадного

Специализированный застройщик «Эталон Калининград Отрадное», реализующий проект застройки 23 га на берегу Балтийского моря в Отрадном, в течение трех лет должен пожертвовать областной Фармацевтической компании 1 млрд руб. на приобретение лекарств для льготников. Об этом говорится в ответе правительства региона на информационный запрос «Нового Калининграда», который касался информации о нехватке в 2025 году средств на приобретение лекарств для льготников.

В правительстве напомнили, что СЗ «Эталон Калининград Отрадное» на инвестсовете при губернаторе в декабре 2024 года получил одобрение проекта «Строительство пансионата, гостиничного и жилого комплекса, школы первой ступени обучения с дошкольным отделением на территории Светлогорского городского округа».

«В соответствии с распоряжением губернатора Калининградской области от 06.08.2025 № 31 инвестору для целей реализации инвестиционного проекта предоставлен земельный участок с кадастровым номером 39:17:020002:285 (площадь земельного участка 23 га, назначение — многоэтажная и среднеэтажная многоквартирная жилая застройка, гостиничное обслуживание, дошкольное и начальное образование и т.п. — прим. „Нового Калининграда“)», — говорится в ответе на запрос. Соглашение о ходе реализации проекта было заключено между инвестором и министерством по культуре и туризму Калининградской области 15 сентября 2025 г.

«В рамках указанного соглашения предусмотрено, что инвестором будут осуществлены пожертвования государственному казенному учреждению „Калининградская областная фармацевтическая компания“ для целей приобретения лекарственных препаратов для нужд системы здравоохранения Калининградской области в объеме не менее 375 млн руб. в 2025 году, но не ранее утверждения документации по планировке территории, включающей в себя проект планировки территории с проектом межевания в его составе (далее ДПТ)», — сообщили в правительстве.

Еще не менее 250 млн руб. застройщик должен пожертвовать Фармкомпании в 2026 году, «но не ранее получения разрешения на строительство первой очереди жилой застройки». Ещё не менее 375 млн руб. — в 2027 году.

В правительстве добавили, что в апреле 2025 года министерство градостроительной политики утвердило приказ «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания», в настоящее время по нему прошли общественные обсуждения, проект на конец февраля находился на стадии утверждения.

«Как сообщили в министерстве, 9 февраля инвестором исполнены обязательства по осуществлению пожертвований ГКУ „Калининградская областная фармацевтическая компания“ для целей приобретения лекарственных препаратов для нужд системы здравоохранения Калининградской области в объеме 375 млн рублей в рамках соглашения о пожертвовании», — говорится в запросе.

В министерстве финансов области сообщили, что по состоянию на 01.10.2025 в областном бюджете на лекарства для льготников были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2,821 млрд рублей. Кассовый расход составил 2,607 млрд рублей. Остаток — 214 млн рублей.

Подготовленный министерством здравоохранения проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 250 млн руб. проходил процедуру согласования с 9 октября по 22 октября 2025 года. «Министерство согласовало проект в установленные регламентом сроки 13.10.2025, распоряжение правительства Калининградской области принято 23.10.2026 № 311-рп», — говорится в ответе на запрос.

Законом об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов были предусмотрены бюджетные ассигнования на лекарственное обеспечение льготной категории граждан на 2026 год в объеме 3,175 млрд руб.