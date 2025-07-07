Майстер: система мер поддержки отразилась на улучшении демографической ситуации

В первой половине 2025 года в Калининградской области родилось 3688 детей, что на 30 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала вице-премьер — министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер на заседании правительства области в понедельник. По ее словам, рост рождаемости произошел в том числе благодаря введению мер поддержки семей и совершенствованию уже существующих.

«Система мер поддержки и реализация этих мероприятий отразились на определенном улучшении демографической ситуации в регионе. Наметилась определенная позитивная тенденция», — отметила Майстер, опираясь на показатель рождаемости. Она также добавила, что в области растет суммарный коэффициент рождаемости, это происходит лишь в 12 регионах страны. По данным минсоцполитики, суммарный коэффициент рождаемости по регионам России составляет 1,31, в Калининградской области в текущем полугодии — 1,21.

К мерам поддержки относятся в частности ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, составляющие 2217 рублей, областной материнский капитал, компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей, а также льготный проезд, бесплатное питание и посещение объектов культуры и отдыха для детей из многодетных семей и т.п.

Напомним, по итогам 2024 года Калининградская область вошла в число 18 регионов РФ, где выросла рождаемость. По данным областного ЗАГСа, за три месяца 2025 года также увеличилось «число рождений на 5%».