Майстер: система мер поддержки отразилась на улучшении демографической ситуации

Все новости по теме: Социальные проблемы

В первой половине 2025 года в Калининградской области родилось 3688 детей, что на 30 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала вице-премьер — министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер на заседании правительства области в понедельник. По ее словам, рост рождаемости произошел в том числе благодаря введению мер поддержки семей и совершенствованию уже существующих.

«Система мер поддержки и реализация этих мероприятий отразились на определенном улучшении демографической ситуации в регионе. Наметилась определенная позитивная тенденция», — отметила Майстер, опираясь на показатель рождаемости. Она также добавила, что в области растет суммарный коэффициент рождаемости, это происходит лишь в 12 регионах страны. По данным минсоцполитики, суммарный коэффициент рождаемости по регионам России составляет 1,31, в Калининградской области в текущем полугодии — 1,21.

К мерам поддержки относятся в частности ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, составляющие 2217 рублей, областной материнский капитал, компенсация части стоимости обучения детей из многодетных семей, а также льготный проезд, бесплатное питание и посещение объектов культуры и отдыха для детей из многодетных семей и т.п.

Напомним, по итогам 2024 года Калининградская область вошла в число 18 регионов РФ, где выросла рождаемость. По данным областного ЗАГСа, за три месяца 2025 года также увеличилось «число рождений на 5%».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter