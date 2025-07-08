На месте бывших пионерлагерей в Светлогорске планируют построить центр на 550 мест

На месте бывших пионерлагерей в Светлогорске планируют построить центр на 550 мест
Территория лагеря им. Зои и Шуры Космодемьянских. Фото из архива ОНФ
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Новый детский центр на 550 мест планируется возвести в Светлогорске на территории бывших пионерлагерей им. Зои и Шуры Космодемьянских и им. Дзержинского, сообщила журналистам министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

«У нас есть крупные земельные участки, которые мы уже оформили, объединили из трех участков в городе Светлогорске. Планируем на следующий год приступить к разработке проектно-сметной документации, реализовывать её по разным форматам и с использованием быстровозводимых модулей и стационарных помещений», — сообщила министр. По ее словам, пока трудно сказать, во сколько обойдется строительство нового лагеря: «Я думаю, что порядка четырех миллиардов инвестиций потребуется с учетом тех цен, которые мы сейчас видим».

Светлана Трусенева уточнила, что речь идет о территории «в сторону Отрадного, сразу после санатория «Янтарный берег». «Там вот лагерь имени Смирнова, один кусочек был и дальше. Раньше это был лагерь Зои и Шуры Космодемьянских и Дзержинского.  Территория в областной собственности. Ее передали военные вместе с участком лагеря Дзержинского», — напомнила министр.

Ранее на заседании правительства министр сообщила, что в настоящее время в Калининградской области закрыто не более 50% потребности мест в летних загородных лагерях, для закрытия потребности необходимо еще 5500 новых мест.

В марте 2017 года активисты калининградского отделения Общероссийского народного фронта попросили Росимущество сохранить детский оздоровительный лагерь им. Зои и Шуры Космодемьянских в Светлогорске. Общественники опасались, что земельный участок, на котором расположен заброшенный центр, может быть продан для последующей застройки. В декабре 2017 года губернатор Антон Алиханов заявил, что уже инициирован процесс передачи в собственность Калининградской области имущественных комплексов лагерей имени Зои и Шуры Космодемьянских, а также имени Дзержинского в Светлогорске. Лагерь забрали в областную собственность летом 2018 года.

В 2019 году Алиханов поручал открыть на этой территории лагерь уже в 2020 году. Предполагалось, что его будут возводить по концессионному соглашению.

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