«Пятилетка» для детских лагерей: количество отдыхающих планируют увеличить вдвое (фото)

К 2029 году количество детей, которые смогут отдохнуть летом в загородных лагерях Калининградской области, власти планируют увеличить как минимум до десяти тысяч. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время рабочего выезда в учреждения образования Светлогорска 16 июля. Глава региона дал старт военно-спортивной игре «Балтийский рубеж» в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард» и обсудил с министром образования региона Светланой Трусенёвой развитие детского отдыха в области.

«У нас сегодня пять тысяч мест существует в лагерях. Понятно, что спрос есть. Мы посмотрели статистику, в первый месяц уже было подано десять тысяч заявок, поэтому нам нужно пять тысяч дополнительных мест для того, чтобы мы обеспечили полную потребность наших родителей в отдыхе детей. Я ранее давал поручение подготовить проект программы по развитию детского оздоровительного отдыха. Сегодня мне отчитались о тех планах, которые у нас есть на пятилетку», — рассказал губернатор журналистам.

Программа предусматривает три пути увеличения мощности лагерей: строительство новых объектов, увеличение количества мест в уже существующих за счёт быстровозводимых конструкций и капремонта инфраструктуры и развитие сети палаточных лагерей.

Как рассказала министр образования региона Светлана Трусенёва, 2,7 тыс. новых мест власти планируют обеспечить за счёт расширения действующих детских центров. Ещё более тысячи мест появится благодаря открытию новых палаточных лагерей. Они должны появиться в каждом округе. К примеру, в 2026 году обустройство палаточных лагерей запланировано в Зеленоградском, Янтарном и Правдинском районах. Каждый год до 2029-го включительно власти планируют открывать по три таких учреждения. Таким образом, всего их появится 12 вдобавок к восьми существующим. Стоимость обустройства одного палаточного лагеря — порядка пяти миллионов рублей.

Предполагается, что порядка 2,5 тыс. мест дадут новые проекты. «У нас есть территория в „Юности“, где у нас спроектирован уже новый корпус. И у нас есть две территории, пять гектар или три гектара, в Светлогорском округе. Это самые наши перспективные территории, где будем проектировать», — пояснила Трусенёва.

Как ранее сообщала министр, Калининградская область продолжает участвовать в федеральном отборе на создание новых мест и инфраструктурное преобразование на территории действующих детских загородных лагерей. Новые быстровозводимые конструкции планируют установить в том числе в «Жемчужине» в Нестеровском районе, лагере им. Голикова в Зеленоградске, «Юности» в Светлогорске, «Алых парусах» на Куршской косе.

Ранее на заседании правительства министр сообщила, что в настоящее время в Калининградской области закрыто не более 50% потребности мест в летних загородных лагерях, для закрытия потребности необходимо еще 5500 новых мест. Новый детский центр на 550 мест власти планируют возвести в Светлогорске на территории бывших пионерлагерей им. Зои и Шуры Космодемьянских и им. Дзержинского. Кроме того, детский центр хотят разместить на месте детского санатория «Майский», выкупленного у частных собственников.

Текст и фото: мария Власенкова / «Новый Калининград»