Власти: льготного проезда на междугородних автобусах для детей-инвалидов нет

Льготный проезд на междугородних автобусных маршрутах Калининградской области не предусмотрен для детей-инвалидов. Об этом говорится в ответе министерства по развитию инфраструктуры области на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся бесплатного проезда иногородних детей с инвалидностью.

В ответе приводится выдержка из Социального кодекса Калининградской области, в соответствии с которым скидка в 50% на проезд по межмуниципальным маршрутам (при оплате проезда транспортной или банковской картой) предоставляется школьникам и студентам очной формы обучения с учетом того, что учебное заведение расположено на территории области. Бесплатный проезд предусмотрен для школьников из многодетных семей. Они имеют право льготного проезда на междугородних маршрутах и городских автобусах, включая трамваи и троллейбусы.

«Иных льготных категорий граждан в настоящее время не установлено, — говорится в ответе. — Дополнительно в министерстве сообщили, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно устанавливать категории граждан на которых распространяется право льготного проезда».

Ранее в мэрии Калининграда также сообщили, что бесплатный проезд в общественном транспорте областного центра для детей-инвалидов не предусмотрен, они имеют право на льготную перевозку по «Волне Балтики».

Напомним, в июне Ольга Гребенюк рассказала «Новому Калининграду», что по приезде на родину сталкивается с проблемой проезда в общественном транспорте с ребёнком-инвалидом. По её словам, они имеют право на бесплатный проезд, установленный федеральным законодательством. Ольга также отметила, что каждую поездку ей «необходимо доказывать право» на эту социальную помощь.