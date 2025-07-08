Власти: льготного проезда на междугородних автобусах для детей-инвалидов нет

Все новости по теме: Социальные проблемы

Льготный проезд на междугородних автобусных маршрутах Калининградской области не предусмотрен для детей-инвалидов. Об этом говорится в ответе министерства по развитию инфраструктуры области на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся бесплатного проезда иногородних детей с инвалидностью.

В ответе приводится выдержка из Социального кодекса Калининградской области, в соответствии с которым скидка в 50% на проезд по межмуниципальным маршрутам (при оплате проезда транспортной или банковской картой) предоставляется школьникам и студентам очной формы обучения с учетом того, что учебное заведение расположено на территории области. Бесплатный проезд предусмотрен для школьников из многодетных семей. Они имеют право льготного проезда на междугородних маршрутах и городских автобусах, включая трамваи и троллейбусы.

«Иных льготных категорий граждан в настоящее время не установлено, — говорится в ответе. — Дополнительно в министерстве сообщили, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно устанавливать категории граждан на которых распространяется право льготного проезда».

Ранее в мэрии Калининграда также сообщили, что бесплатный проезд в общественном транспорте областного центра для детей-инвалидов не предусмотрен, они имеют право на льготную перевозку по «Волне Балтики».

Напомним, в июне Ольга Гребенюк рассказала «Новому Калининграду», что по приезде на родину сталкивается с проблемой проезда в общественном транспорте с ребёнком-инвалидом. По её словам, они имеют право на бесплатный проезд, установленный федеральным законодательством. Ольга также отметила, что каждую поездку ей «необходимо доказывать право» на эту социальную помощь.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter