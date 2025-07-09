«Надо взять за эталон»: как выглядит новая поликлиника на ул. Молодой Гвардии (фото)

В среду, 9 июля, в Калининграде начинает приём пациентов новое отделение Городской детской поликлиники на ул. Молодой Гвардии, 34. Это структурное подразделение детского поликлинического отделения № 1, основной корпус которого расположен на ул. Адмирала Трибуца. 8 июля учреждение посетил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Структурное подразделение создано для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи прикреплённому детскому населению Ленинградского района. Сюда «переезжают» 14 875 пациентов, которых ранее обслуживали на Трибуца. Здание поликлиники общей площадью 2715,1 кв. м. занимает два этажа жилого комплекса. Здесь предусмотрены четыре входа, в том числе отдельный — для кабинета неотложной помощи.

В лечебно-профилактическом отделении расположены шесть кабинетов участковых врачей-педиатров, кабинет здорового ребёнка, прививочный и процедурный кабинеты. В консультативно-диагностическом отделении — кабинеты врачей-специалистов (хирурга, травматолога-ортопеда, эндокринолога, уролога-андролога, оториноларинголога, стоматолога, офтальмолога, физиотерапевта и невролога), кабинет ультразвуковой и функциональной диагностики.

Кроме того, в поликлинике оборудованы физиотерапевтическое отделение, центр здоровья, кабинеты забора биологического материала, информационно-аналитическое отделение, центральное стерилизационное отделение, ординаторская, административно-хозяйственные и санитарно-бытовые помещения, конференц-зал на 100 мест и игровая зона. Помещения оснащены кондиционерами.

Как рассказала и.о. главного врача ГДП Ирина Кузнецова, учреждение получило большую часть оборудования и полностью укомплектовано кадрами. «Здесь будет открыто 12 педиатрических участков. 11 сотрудников „переезжают“ с Трибуца сюда вместе со своими участками. На 12-м педиатрическом участке сейчас трудоустраивается новый врач-педиатр. Остальные остаются на Трибуца. <....> Ещё один участковый педиатр хочет перейти, кроме этого, в сентябре ещё один педиатр и он же врач ультразвуковой диагностики из другого региона принял решение переехать сюда и [трудоустроиться] именно в эту детскую поликлинику», — сообщила Кузнецова.

Осмотрев практически каждый кабинет отделения, Алексей Беспрозванных отметил, что оно должно стать примером для всех будущих объектов в сфере здравоохранения региона. «Надо взять за эталон. По этому стандарту должны строиться дальше все наши поликлиники», — сказал глава региона.

Ранее учреждение планировали открыть в День города, 4 июля. Называть причину переноса даты открытия в пресс-службе губернатора не стали. Предоставить список адресов, прикреплённых к новому отделению, в региональном минздраве обещали позднее.

Рядом с новым отделением оборудована новая автобусная остановка — «Бульвар Снегова».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»