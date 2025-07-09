Минобр: в БФУ и КГТУ добавили 500 бюджетных мест

Количество бюджетных мест в БФУ и КГТУ в этом году увеличилось, выделено дополнительно около 500 мест. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева представителям СМИ в понедельник, отвечая на вопрос о небольшом числе бюджетных мест в БФУ им. И. Канта, которых может не хватить для калининградских медалистов и стобалльников.

«Если в целом сегодня анализировать контрольные цифры приема, то касаемо Балтийского федерального университета и Калининградского государственного технического университета, число бюджетных мест выросло. Против прошлого года около 500 бюджетных мест прибавилось, но по разным направлениям она разная», — сказала министр.

По её словам, проблема, связанная с БФУ, — высокий проходной балл на все специальности. «Но она не касается, конечно, медалистов...То есть они [баллы] начинаются фактически с цифры 60 плюс, — добавила министр. — Конечно, можно поступить в любые вузы, даже московские, просто преодолев порог. 35−40 баллов — уже можно поступать». Поэтому, по её словам, не все выпускники выбирают БФУ им. И. Канта.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что порядка 95-97% выпускников, с которыми он пообщался на балу медалистов, сообщили ему, что планируют обучаться в Калининградской области.

Напомним, по обновленным данным министерства образования, представленным на заседании правительства, в Калининградской области в 2025 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 57 человек (в 2024 году — 34 человека). Наибольшая доля стобалльников в этом году — по химии (27 человек), литературе (10) и информатике (6 человек). Количество стобалльников по физике по сравнению с прошлым годом уменьшилось — их оказалось 2. Годом ранее их было 6.

Кроме того, сообщает пресс-служба правительства, в 2025 году в Калининградской области по итогам года — 864 медалиста (510 — получатели золотых медалей, 354 — серебряных)