«Латать дыры давайте не будем»: губернатор предложил построить новую поликлинику

«Латать дыры давайте не будем»: губернатор предложил построить новую поликлинику
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Вместо ремонта аварийной части поликлиники на ул. Огарёва в Калининграде необходимо построить новое современное здание. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе рабочего выезда во вторник, 8 июля.

«По поводу поликлиники на Огарёва. Там половина аварийная, половина — нет. Я не очень хочу второй половиной заниматься и просто её реанимировать. Надо значит убирать это всё и строить новую детскую. Она здесь необходима, правильно? Давайте лучше там построим новую поликлинику современную, чем в ремонт вкладываться. Узкие коридоры, я помню, там. Это всё перестраивать — это почти что строить новое, но только это будет старое. <...> Латать дыры давайте не будем. Прекращайте это делать», — сказал губернатор, обращаясь к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву и главе минстроя Сергею Черномазу.

Чиновники ответили, что построить новый объект в исторической части Калининграда будет непросто, в том числе из-за «охранных мероприятий».

«Давайте по-честному. Дети — это новое поколение. Мы их будем вести в старое здание, которое мы под них будем подстраивать? Всё, давайте от этого уходить уже. Надо строить новые: светлые, современные, просторные и не такие удручающие, — заявил губернатор, — До 25 июля давайте мне полностью весь расклад по поводу строительства там новой поликлиники».

После ввода в эксплуатацию поликлиники на ул. Расковой дети с Огарёва временно «переедут» туда, позже сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

О том, что ремонт поликлиники на Огарёва начнут после открытия корпуса на Расковой, Алексей Беспрозванных сообщил в конце 2024 года. «Меня, конечно, удивили условия, в которых там обслуживаются пациенты и работают врачи. Там сейчас объединена и детская, и взрослая, поэтому, конечно, такого не должно быть. Мы обязательно проведём там ремонт, я уже такие поручения дал. После переезда в основной корпус мы проведём ремонт и потом распределим потоки», — сказал губернатор во время прямой линии 12 декабря. Ранее планировалось оставить на Огарёва «полноценную детскую поликлинику».

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