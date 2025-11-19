Власти: на проект ремонта поликлиники на Огарева заложено около 50 млн рублей

В 2026 году на проектно-сметную документацию для ремонта поликлиники на Огарева в бюджете заложено около 50 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на заседании Заксобрания в среду, 19 ноября

«После проектно-сметной документации мы выделим средства для того, чтобы отремонтировать эту поликлинику и, соответственно, оснастить всем необходимым современным оборудованием, — отметил глава региона. Если необходимо, будем делать полную реконструкцию. Это детская поликлиника, там должно быть просторно и комфортно».

Также Беспрозванных добавил, что ещё порядка 25 млн руб. в следующем году выделили на проектно-сметную документацию для ремонта поликлиники в Гвардейске.

Напомним, в начале июля в ходе рабочего выезда губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных высказал мнение, что вместо ремонта аварийной части поликлиники на ул. Огарёва в Калининграде необходимо построить новое современное здание.

После ввода в эксплуатацию поликлиники на ул. Расковой дети с Огарёва временно «переедут» туда, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

О том, что ремонт поликлиники на Огарёва начнут после открытия корпуса на Расковой, Алексей Беспрозванных рассказал в конце 2024 года. «Меня, конечно, удивили условия, в которых там обслуживаются пациенты и работают врачи. Там сейчас объединена и детская, и взрослая, поэтому, конечно, такого не должно быть. Мы обязательно проведём там ремонт, я уже такие поручения дал. После переезда в основной корпус мы проведём ремонт и потом распределим потоки», — сказал губернатор во время прямой линии 12 декабря. Ранее планировалось оставить на Огарёва «полноценную детскую поликлинику».