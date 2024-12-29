«Нужно ускорять открытие»: губернатор дал поручения по поликлинике на Расковой (фото)

Открыть поликлинику на ул. Марины Расковой в Калининграде власти планируют осенью 2025 года. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, подводя итоги рабочего выезда во вторник, 8 июля.

«Проверил новый объект на М. Расковой, готовность — 84%, открывать планируем осенью», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Осмотрев здание, Алексей Беспрозванных дал ряд поручений министру здравоохранения Сергею Дмитриеву и главе минстроя Сергею Черномазу. «Нужно ускорять открытие поликлиники. <...> Давайте до конца этой недели мне план-график по ускорению открытия с учётом того оборудования, которое сейчас закупается», — сказал губернатор.





Высказался глава региона и по поводу интерьера поликлиники, назвав серый цвет стен не лучшим решением для лечебного учреждения: «Как-то повеселее нужно сделать, чтобы приятно было приходить. Люди приходят уже в состоянии, требующем помощи. Надо это учитывать. Есть же современные проекты». Пример Алексей Беспрозванных посоветовал брать с новой поликлиники на ул. Молодой Гвардии, которую он посетил ранее в этот день.

Предполагается, что учреждение на Расковой будет рассчитано на 365 посещений в смену, исходя из численности прикреплённого взрослого населения — 31 016 человек. Планируется открытие 19 участков. Приём будут вести шесть участковых врачей-терапевтов и десять узких специалистов в две смены.

В поликлинике планируют оборудовать семь кабинетов участковых врачей-терапевтов. Также пациентов будут принимать эндокринолог, хирург, невролог, травматолог и другие специалисты. В числе прочего предусмотрены следующие кабинеты: кардиологический, урологический, оториноларингологический, включая манипуляционную, офтальмологический, тёмная комната, фтизиатрический, «септическая», «асептическая» и гипсовая перевязочные, первичный онкологический кабинет, кабинет инфекционных заболеваний с изолированным входом для пациентов, кабинет медицинской профилактики, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной, ультразвуковой и эндоскопической диагностики, отделение рентгенодиагностики, процедурный кабинет гастро- и колоноскопии. Отделение дневного стационара рассчитано на восемь коек в смену и предназначено для пребывания в течение не более четырёх часов больных, которым проводят диагностические исследования и лечебные процедуры.

В учреждение на Расковой, как сообщил губернатор, временно перейдут и пациенты из детской поликлиники на Огарёва.

Строение на улице Марины Расковой, возведённое в 1930-х годах, пустовало с 2020 года. За это время под давлением горожан власти несколько раз радикально меняли мнение относительно будущего здания. Изначально его планировали снести и построить на этом месте шестиэтажный дом, но позже решили провести реконструкцию и сохранить за строением функцию поликлиники. Проект прошёл госэкспертизу в январе 2023 года, эскизы продемонстрировал на тот момент губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Мы постарались воспроизвести архитектурные формы старого здания, но, по сути, это будет новое строительство», — заявил экс-глава региона. В феврале 2024 года подрядчику поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снёс старое здание, вырубил зелёные насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации. В ходе строительства возникли технологические сложности при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта, ранее сообщала пресс-служба правительства Калининградской области.

В феврале 2025 года готовность объекта составляла 60%. Тогда подрядчик обещал сдать поликлинику в мае текущего года. Порядка двух месяцев власти, по словам Сергея Дмитриева, закладывали на то, чтобы установить оборудование, получить санэпидзаключение и лицензию на медицинскую деятельность. Таким образом, в минздраве ранее рассчитывали, что учреждение сможет принять пациентов в июле.