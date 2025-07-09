Марат Хуснуллин: общежитие для неокампуса БФУ готово на 70%

Марат Хуснуллин: общежитие для неокампуса БФУ готово на 70%
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Готовность здания общежития № 1, которое строится на территории кампуса Балтийского федерального университета им. Канта в Калининграде, составляет порядка 70%. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России со ссылкой на вице-премьера Правительства Марата Хуснуллина.

«Сейчас на стройплощадке кампуса общей площадью более 109 тыс. кв. м работает свыше 1,5 тыс. специалистов и задействовано около 19 единиц техники. В настоящее время в общежитии № 1 завершились работы по остеклению. Общая готовность здания составляет порядка 70%. Проживать в комфортном общежитии общей площадью более 33 тыс. кв. м будут свыше 1,6 тыс. человек», — рассказал Хуснуллин.

Сейчас в первом общежитии продолжаются отделочные работы, прокладка инженерных коммуникаций и монтаж фасадных конструкций. Завершить строительство общежитий планируется до конца 2025 года.

Напомним, в июне губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что техническая готовность кампуса мирового уровня «Кантиана» БФУ им. Канта составляет 61%.

Ранее сообщалось, что общежития в неокампусе планируют открыть в первом семестре 2025-2026 учебного года. Помимо прочего, территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планируют до конца 2025-го.

По словам министра образования Калининградской области Светланы Трусенёвой, новый кампус БФУ расширит возможности для поступления в вуз школьников, проживающих в восточной части области, решив проблему с общежитиями. Кроме того, чиновница сообщила, что в этом году университет сдает первое общежитие и дальше пойдет череда их открытий.


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