В Калининграде проведут выборочное наблюдение качества и доступности медуслуг

В Калининградской области с 17 июля по 15 августа Федеральная служба государственной статистики будет проводить выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания и содействия занятости населения. Оно представляет собой сбор данных о частоте и своевременности получения услуг и их объемах, полученных в системах платного и бесплатного обеспечения. Об этом сообщает Калининградстат.

Наблюдение проводится один раз в два года с охватом 48,25 тыс. частных домашних хозяйств во всех субъектах РФ. В Калининградской области будет опрошено 490 домохозяйств. Из них 390 находятся в городской местности (Калининград, Черняховск, Светлый, Гвардейск, Озерск, Краснознаменск, Неман, Славск, Полесск,Пионерский) и 100 домохозяйств в сельской местности (п. Тимирязево (Славский МО), п. Чехово (Багратионовский МО), п. Пеньки (Черняховский МО), п. Добровольск (Краснознаменский МО)).

Напомним, в июне 2025 года Калининградстат сообщал, что в регионе работой поликлиник, к которым прикреплены члены домохозяйства, полностью удовлетворены 22,8%. Частично удовлетворены — 54,5%, совершенно не удовлетворены — 3,5%.