Минприроды: нарушений в нахождении станции перегрузки ТКО в водоохранной зоне нет

Станция перегрузки отходов на улице Туруханской, которая, как сообщалось ранее проживающими рядом с ней калининградцами, находится в водоохранной зоне, может легально осуществлять свою деятельность. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на региональное минприроды.

Ещё во время встречи с жителями в офисе минприроды представители общественности уверяли, что станция перегрузки ТКО (земельный участок с кадастровым номером 39:15:130603:208) располагается в санитарно-защитных зонах скважин водоснабжения и границах площади водосбора. В министерстве этот факт подтвердили, уточнив, что это не является нарушением, так как станция перегрузки «расположена в третьем поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения».

«Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.02.2002 № 10 утверждены санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее — СанПиН 2.1.4.1110-02). Согласно разделу 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, в третьем поясе зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче—смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно—эпидемиологического заключения центра государственного санитарно—эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Таким образом, сообщают в министерстве, размещение станции перегрузки ТКО на указанной территории не противоречит СанПиН 2.1.4.1110-02», — уточнили в пресс-службе правительства.

Далее в пресс-службе пояснили, что при проведении выездной проверки в мае 2025 года управлением Роспотребнадзора «по указанным основаниям нарушений выявлено не было».

Таким образом, в министерстве дали понять, что юридических оснований для переноса станции перегрузки на данный момент нет.

Напомним, что в конце мая текущего года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил министерству природных ресурсов и экологии представить информацию о ситуации со станцией перегрузки мусора на ул. Туруханской. На заседании правительства он попросил представить варианты развития событий в кратчайшие сроки.