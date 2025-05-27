Губернатор поручил представить варианты решения проблемы свалки на Туруханской

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил министерству природных ресурсов и экологии представить информацию о ситуации во станцией перегрузки мусора на ул. Туруханской. Как сообщил губернатор на заседании правительства во вторник, варианты развития событий должны быть представлены в кратчайшие сроки.

Беспрозванных сообщил, что обратил внимание на обращения к нему в социальных сетях жителей Калининграда, которые жалуются на станцию перегрузки мусора на ул. Туруханской.

«Вчера изучил этот вопрос. Оксана Александровна (Астахова, министр природных ресурсов и экологии региона — прим. „Нового Калининграда“), в кратчайший срок представьте мне два варианта развития событий», — сказал губернатор. По его словам, станцию «нужно приводить в нормальный нормативный вид», тогда она будет меньше беспокоить жителей. «И вообще изучите полностью всю информацию, в кратчайшие сроки представьте, для того чтобы мы приняли решение в отношении этого вопроса», — заключил Беспрозванных.

Ранее жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.

На заседании комитета по бюджету Заксобрания Калининградской области на прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова сообщила, что станцию перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской планируется закрыть, перенести ее в Яблоневку, где у собственника станции есть соответствующий земельный участок. Однако жители Яблоневки написали коллективное обращение, в котором высказались против такого решения.