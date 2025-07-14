Мэрия: бесплатный проезд в транспорте для участников СВО не предусмотрен

Бесплатный проезд в общественном транспорте Калининграда для инвалидов и ветеранов боевых действий не предусмотрен, они имеют право на льготную перевозку по карте «Волна Балтики». Об этом говорится в ответе комитета по развитию инфраструктуры администрация Калининграда на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся бесплатного проезда участников специальной военной операции.

В ответе приводится выдержка из решения горсовета Калининграда от 23.12.2020 № 282, в соответствии с которым льготный проезд положен зарегистрированным в городе гражданам России, которые также имеют льготы по российскому или региональному законодательствам. При оплате перевозки они должны использовать льготную «Волну Балтики» стоимостью 1 тыс. руб. в месяц. В категорию указанных в решении горсовета лиц включены инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны. Они имеют право льготного проезда на всех видах городского транспорта общего пользования, за исключением автобусов малого класса.

«Решение 282 принято на основании указанной выше нормы Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ исходя из возможностей бюджета городского округа „Город Калининград“», — говорится в ответе.

Дополнительно в комитете сообщили, что для оформления льготного проезда необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий льготный статус (удостоверение ветерана боевых действий и т.д.), а также оформить льготную транспортную карту «Волна Балтики» или зарегистрировать льготную банковскую карту в системе учета оплаты проезда.

Ранее власти Калининграда сообщили, что бесплатный проезд в городском и межмуниципальном транспорте для детей-инвалидов также не предусмотрен, они имеют право на льготную перевозку по «Волне Балтики» (стоимость — 1 тыс. руб. в месяц).