Власти приняли решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте (дополнено)

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области приняла решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте Калининграда. Соответствующая информация была размещена в Telegram-канале службы в понедельник, 14 июля.

Новые тарифы за одну поездку пассажира:

— при оплате транспортной картой «Волна Балтики» — 33 рубля,

— при безналичной оплате — 38 рублей,

— при наличной оплате — 44 рубля.

Как пояснили в службе, новые тарифы вступают в силу через десять дней после официального опубликования, которое ещё в процессе. Точную дату объявят дополнительно. Предварительно, цены вырастут в конце июля.

Решение принято на основании поданного заявления АО «Калининград-ГорТранс» и по итогам экспертизы документации перевозчика.

В качестве оснований для повышения тарифов указаны «повышение уровня цен на товары и услуги, а также инфляционные процессы».

В процессе оценки заявленных АО «Калининград-ГорТранс» затрат на сумму 2 271,1 млн. рублей эксперты СГРЦиТ исключили 687,1 млн. рублей необоснованных затрат.

Заявление от «Калининград-ГорТранса» поступило в службу в конце июня. Тогда транспортное предприятие предложило следующие тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, дифференцированные по видам оплаты: