Власти приняли решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте (дополнено)

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области приняла решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте Калининграда. Соответствующая информация была размещена в Telegram-канале службы в понедельник, 14 июля.
Новые тарифы за одну поездку пассажира:
— при оплате транспортной картой «Волна Балтики» — 33 рубля,
— при безналичной оплате — 38 рублей,
— при наличной оплате — 44 рубля.
Как пояснили в службе, новые тарифы вступают в силу через десять дней после официального опубликования, которое ещё в процессе. Точную дату объявят дополнительно. Предварительно, цены вырастут в конце июля.
Решение принято на основании поданного заявления АО «Калининград-ГорТранс» и по итогам экспертизы документации перевозчика.
В качестве оснований для повышения тарифов указаны «повышение уровня цен на товары и услуги, а также инфляционные процессы».
В процессе оценки заявленных АО «Калининград-ГорТранс» затрат на сумму 2 271,1 млн. рублей эксперты СГРЦиТ исключили 687,1 млн. рублей необоснованных затрат.
Заявление от «Калининград-ГорТранса» поступило в службу в конце июня. Тогда транспортное предприятие предложило следующие тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, дифференцированные по видам оплаты:
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49 рублей при наличной оплате (сейчас — 37);
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39 рублей при безналичной оплате (сейчас — 33);
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34 рубля при оплате транспортной картой «Волна Балтики» (сейчас — 28)В последний раз тарифы повышали в июле 2023 года.