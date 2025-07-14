В Калининграде намерены открыть ещё пять платных муниципальных парковок

В Калининграде собираются открыть ещё пять муниципальных парковки почти на 5 млн рублей. Два оборудованных парковочных пространства должны появиться рядом со зданием горадминистрации на земельных участках с кадастровыми номерами: 39:15:121804:12 (слева от входа в мэрию города) и 39:15:121804:211 (парковка за зданием мэрии). Их оборудование, судя по порталу Госзакупок, оценивается в 1,97 млн рублей.

Ещё одна муниципальная парковка откроется на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132527:723 (рядом со Второй эстакадой, у домов № 95 и 97 на Московском проспекте). Её оборудование оценивается в 0,95 млн рублей.

На две парковки уже определён подрядчик, который не стал снижать заявленную изначально сумму контракта. Ему предстоит смонтировать оборудование у дома № 6 на улице Октябрьской (район Рыбной деревни), на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140201:87. Кроме того, платную парковку запланировали рядом с Детской областной больницей на улице Дмитрия Донского. Создание этих стоянок обойдётся в 0,9 и 0,94 млн рублей соответственно.

В начале марта в пресс-службе горадминистрации сообщили, что планируют обустроить парковку по периметру Детской областной больницы. Проект предусматривает также тротуары и велополосу около лечебного учреждения. Для посетителей больницы парковка, как уточнялось, будет бесплатной.

В начале марта на основные работы по устройству парковки вблизи Детской областной поликлиники выделили 57 398 257 рублей. В торгах участвовали четыре компании. Победителем стало ООО «Калининградская служба заказчика», снизившее начальную стоимость контракта до 52 232 414 рублей. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, в настоящее время контракт находится на стадии исполнения. Завершить его необходимо до конца августа 2025 года.

В конце апреля на устройство ливневой канализации в рамках создания парковки власти выделяли ещё 5 291 640 рублей.